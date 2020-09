Gigabyte accorde des processeurs Tiger Lake à ses mini-PC Brix Pro

Gigabyte met à jour sa gamme de mini-PC Brix Pro avec les processeurs de 11e génération d’Intel, les Tiger Lake. Ces puces, gravées en 10 nm SuperFin, s’arment de cœurs Willow Cove, plus performants que les anciens Sunny Cove. Elles bénéficient également d’une solution graphique intégrée Intel Xe.

Les Brix Pro mesurent 196,2 x 44,4 x 140 mm. Gigabyte propose trois références Tiger Lake : le Core i7-1165G7, un 4 cœurs / 8 threads capable d’atteindre une fréquence maximale sur un cœur de 4,7 GHz ; le Core i5-1135G7, lui aussi un 4 cœurs / 8 threads dont la fréquence max sur un cœur monte à 4,2 GHz ; le Core i3-1115G4, un 2 cœurs / 4 threads qui plafonne à 4,1 GHz sur un seul cœur. Tous sont configurés avec un TDP de 28 W.

Intel confirme l’existence des processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs

Une connectique bien étoffée

En ce qui concerne le stockage, les mini-PC offrent deux slots pour SSD M.2, dont un NVMe ; un port SATA III supplémentaire est disponible. D’autre part, pour la mémoire, deux slots SODIMM accueillent jusqu’à 32 Go de DDR4-3200 chacun, ce qui donne une capacité totale pour la machine de 64 Go.

Enfin, malgré leur petit gabarit, ces mini-PC Brix Pro proposent de nombreuses options de connectivité. A savoir, à l’arrière : quatre ports HDMI 2.0a, un Thunderbolt 4/USB 4.0, deux USB 3.2 Gen 2 et deux ports LAN Gigabit Ethernet (1 GbE et 2,5 GbE) ; viennent s’ajouter quatre ports USB 3.2 en façade ainsi que du jack audio. Pour la connectivité sans fil, les clients ont droit à du Wi-Fi 6 et à du Bluetooth 5.1.

Gigabyte n’a pas communiqué le prix de ses Brix Pro Tiger Lake.