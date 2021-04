Gigabyte enregistre de mystérieuses cartes mères X570S

Un nouveau chipset fait son apparition chez AMD, le X570S. Rien d’officiel pour l’instant, Gigabyte a simplement déposé plusieurs modèles de cartes mères X570S auprès de l’EEC (Eurasian Economic Commission).

Des enregistrements auprès de cet organisme ne préfigure pas systématiquement une commercialisation desdits produits. Néanmoins, on suppose que Gigabyte n’a pas enregistré toutes ces cartes pour occuper ses employés.

L’ombre de Warhol

Deux hypothèses semblent plausibles. La première serait une version silencieuse du chipset X570. En effet, la grande majorité des cartes embarquent un ventilateur semi-passif. Outre les solutions watercoolées comme l’ASRock X570 Aqua, il existe toutefois des références dépourvues de ventilateur, basées sur un refroidissement passif, telles que la X570 Aorus Extreme de Gigabyte. L’entreprise pourrait étendre cette stratégie à d’autres modèles, ceux enregistrés auprès de l’EEC et rassemblés dans le tableau ci-dessous. Dans ce cas, on suppose que le « S » signifierait simplement « Silent ».

Carte mère Format Chipset Gigabyte X570S Aorus Master ATX X570S Gigabyte X570S Aorus Pro AX ATX X570S Gigabyte X570S Aorus Elite ATX X570S Gigabyte X570S Aorus Elite AX ATX X570S Gigabyte X570S Gaming X ATX X570S Gigabyte X570S UD ATX X570S Gigabyte X570S Aero G ATX X570S Gigabyte X570SI Aorus Pro AX Mini-ITX X570S

La seconde hypothèse est le lancement d’un nouveau chipset pour une série de processeurs sous architecture Zen 3+, nom de code Warhol. Cette théorie se base sur une diapositive révélée il y a de cela plusieurs mois, en mai 2020. Elle mentionnait l’existence d’une gamme de processeurs Warhol, intercalée entre les gammes Vermeer (les actuels Ryzen 5000 desktop) et Raphaël (les Ryzen 6000 sous architecture Zen 4 gravés en 5 nm). Comme Matisse Refresh, cette gamme Warhol pourrait offrir des fréquences légèrement réhaussées. Néanmoins, cela fait beaucoup de si : il n’est pas certain que cette gamme voie le jour, et encore moins accompagnée d’un nouveau chipset.

Source : Tom’s Hardware US