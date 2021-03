Gigabyte enregistre une douzaine de RTX 3080 Ti auprès de l’EEC

Dans les gammes Aorus, Gaming, Vision, Eagle et Turbo, toutes munies de 12 Go de VRAM.

En dépit d’une offre de cartes graphiques largement déficitaire, NVIDIA comme AMD ne se privent pas pour lancer régulièrement de nouvelles références. La prochaine pourrait être la RTX 3080 Ti, déjà évoquée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. En effet, Gigabyte a enregistré une douzaine de cartes auprès de l’EEC.

Les douze cartes de Gigabyte enregistrées embarquent toutes 12 Go de mémoire. Ainsi, les fuites de décembre qui suggéraient 20 Go de VRAM semblent caduques. En revanche, les 12 Go de mémoire rejoignent des spécifications évoquées pour la RTX 3080 Ti en octobre dernier.

Le site VideoCardz a rassemblé toutes les références dans le tableau ci-dessous. Bien sûr, un dépôt auprès de l’EEC ne signifie pas systématiquement une commercialisation desdits produits à courte échéance. D’ailleurs, Gigabyte avait déjà enregistré plusieurs RTX 3080 Ti en fin d’année 2020.