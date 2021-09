Gigabyte lance un ultrabook 14 pouces, l’U4

Gigabyte dévoile une nouvelle série d’ordinateurs portables au format 14 pouces, l’U4. La dernière incursion de la marque sur le marché des 14 pouces remonte aux Aero 14. L’U4 embarque un processeur Intel de 11e génération (Tiger Lake) ; pour l’instant, Gigabyte ne propose que le Core i7-1195G7.

Gravée grâce au procédé 10 nm SuperFin, cette puce possède 4 cœurs / 8 threads et un iGPU Iris Xe à 96 unités d’exécution. Le processeur s’arme de 12 Mo de Smart Cache et a un TDP configurable entre 12 W et 28 W, pour des fréquences CPU allant de 1,3 GHz à 2,9 GHz avec une fréquence Turbo de 5 GHz. La machine embarque apparemment 8 Go de mémoire soudée et ne propose qu’un emplacement DDR4 SO-DIMM, ce qui donne en principe une capacité maximale de 40 Go ; Gigabyte évoque pourtant 64 Go. Pour le stockage, le PC portable propose deux slots M.2 2280 (1x NVMe PCIe Gen3 & SATA/ 1x NVMe PCIe Gen4). L’ordinateur arbore une dalle IPS Full HD de 14 pouces. Son système audio s’articule autour de deux haut-parleurs de 1,5 W chacun et d’un microphone intégré. Gigabyte a doté le PC d’une webcam HD.

Batterie de 36 Wh

Le châssis de l’U4 mesure 32,2 x 21,68 x 1,49 ~ 1,72 cm et le PC pèse 990 grammes. Pour la comparaison, les Aero 14 affichent 1,89 kg sur la balance. Gigabyte argue que ses machines U4 répondent à la norme MIL-STD 810G.

En matière de connectique, elles proposent un port USB 3.2 Gen1 (Type-A), un port USB 3.2 Gen2 (Type-A), un port Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0 (avec HDCP), du jack audio ; un lecteur de carte microSD est également présent. La connectivité sans-fil repose sur du Wi-Fi Intel AX201 et du Bluetooth V5.2. Enfin, la batterie de 36 Wh offre une autonomie d’environ 8 heures selon la marque.

Gigabyte n’a renseigné ni prix ni date de sortie.