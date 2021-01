Gigabyte présente son SSD AORUS Gen4 7000s doté d’un contrôleur Phison E18

Gigabyte dévoile son SSD AORUS Gen4 7000s en PCIe 4.0. Ce modèle embarque de la mémoire 3D TLC NAND Flash et un contrôleur Phison PS5018-E18 gravé en 12 nm. Ce remplaçant du Phison E16 permet une amélioration des performances d’environ 55 % selon la société.

Gigabyte annonce ainsi une vitesse de lecture atteignant les 7 Go/s (elle s’établissait à 5 Go/s pour le premier SSD Aorus PCIe 4.0). Au format M.2 2280, l’AORUS Gen4 7000s utilise une interface NVMe 1.4. Il se décline en deux capacités, 1 et 2 To.

Avec dissipateur thermique en aluminium

Dans sa version 2 To, ce SSD AORUS Gen4 7000s offre une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 Go/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 6,85 Go/s. La vitesse de lecture aléatoire grimpe à 650 000 IOPS et l’écriture aléatoire à 700 000 IOPS. La version 1 To a une vitesse de lecture séquentielle et d’écriture aléatoire similaire à celle de 2 To, mais une vitesse d’écriture séquentielle de 5,5 Go/s et de lecture aléatoire de 350 000 IOPS.

Dans les deux cas, Gigabyte fixe le MTBF à 1‎,6 million d’heures. La garantie est de 700 TBW pour le SSD de 1 To, 1 400 TBW pour celui de 2 To, ou de 5 ans.

Afin de maintenir les puces au frais, Gigabyte a déployé un dissipateur thermique en aluminium avec un revêtement en nanotubes de carbone. Deux pads thermiques enserrent le SSD. Enfin, le logiciel SSD Tool Box permet aux utilisateurs de vérifier les constantes de leur SSD.

Les tarifs ne sont pas encore connus.