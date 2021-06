GoDeal24 : Windows 10 à prix cassé avant la sortie de Windows 11 !

GoDeal24 célèbre la sortie de Windows 11 en vous proposant des réductions exceptionnelles sur Windows 10 et Office 2016 et 2019. Découvrez toutes les offres GoDeal24 dans cet article.

Grande nouvelle : Windows 11 arrive le 24 juin prochain ! Si elle ne présente pas de grands changement, cette nouvelle mise à jour de Microsoft devrait apporter des modifications sur les points suivants : le Menu Start, la Taskbar, les Widgets et les icons.

Pour célébrer l’arrivée de cette mise à jour, le site GoDeal24.com vous propose des réductions importantes sur une large sélection de produits Microsoft, comme Office 2016, Office 2019 ou encore Windows 10. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez par exemple profiter des offres suivantes :

SGO66, SGO50 : 2 codes de réductions exceptionnels

En plus des prix bas proposés toute l’année, GoDeal24 vous propose 2 codes promo permettant d’accéder à des réductions allant jusqu’à -66% sur les produits Microsoft.

Avec le code SGO66, vous bénéficiez de 66% de réduction sur :

Avec le code SGO50, vous bénéficiez de 50% de réduction sur :

Vous pouvez aussi bénéficiez de :

Parmi les solutions de paiement proposées, vous pouvez sélectionner Paypal et ainsi profiter d’un paiement rapide et sécurisé. Une fois votre commande passée, GoDeal24 vous envoie votre clé d’activation par mail dans les plus brefs délais. Pour toute question, vous pouvez contacter le SAV de GoDeal24.com par mail en envoyant votre message à l’adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GoDeal24.com.