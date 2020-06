GOG donne une GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

En février dernier, NVIDIA a dévoilé sa GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Un modèle limité à 200 exemplaires et dont les tarifs ont forcément flambé, jusqu’à atteindre les 6000 dollars. Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une de ces cartes pour l’installer dans votre PC (ou simplement la revendre…), sachez que la plateforme GOG met actuellement en jeu un exemplaire.

Pour participer, vous devez décrire en huit mots, précisément, ce que vous inspire Cyberpunk 2077. Celui qui aura proposé la description la plus créative et originale aux yeux du studio remportera la précieuse carte. Pour vous inspirer, on ne peut que vous conseiller de revisionner une vidéo de quinze minutes en 8K de Cyberpunk 2077 ou encore quelques images en mode « RTX On ».

Microsoft présente la Xbox One Cyberpunk 2077 !

Date limite pour participer : le 15 juin à 13h

Vous avez jusqu’au 15 juin 13h GMT pour tenter votre chance. Les modalités du jeu concours et le règlement sont disponibles sur cette page. Enfin, n’oubliez pas que la plateforme GOG offre aussi Hitman : Absolution pendant quelques jours.