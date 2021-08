Google en plaisantait, il l’a fait : un Google Maps version 8 bits pour la Nintendo NES

Le poisson d’avril de Google en 2012 prenait la forme d’un Google Maps pour NES ; la vidéo publiée à l’époque par l’entreprise est disponible ci-dessous. Mais certains ont pris cette plaisanterie au sérieux : moins d’une décennie plus tard, un dénommé Ciciplusplus a mis au point une cartouche NES Google Maps, bien fonctionnelle cette fois, grâce à un Raspberry Pi.

Comme montré dans seconde vidéo, la croix directionnelle de la manette NES sert au déplacement tandis que les boutons A et B assurent la fonctionnalité de zoom. Selon l’auteur de cette réalisation, ce dispositif peut tout à fait prendre la forme une cartouche NES insérable directement dans la console.

Nintendo : un “gigaleak” révèle le prototype de nombreux jeux de l’ère Super NES

Des blocs qui représentent des arbres, des montagnes…

Concrètement, Ciciplusplus a utilisé un Raspberry Pi 3 A+ comme carte principale. L’appareil se charge de faire tourner une application qu’il a développée. Celle-ci accède à Google Maps et transforme les images en blocs illustrés selon les lieux : un arbre pour une forêt, une sorte de vague pour les mers et océans, etc. Les noms des différents pays et villes sont également affichés. Enfin, outre le Raspberry Pi 3 A+, le dispositif inventé par Ciciplusplus utilise un contrôleur FX2LP.

Source : Tom’s Hardware US