Google offre deux mois d’abonnement à Stadia Pro

Google a lancé son service de cloud gaming Stadia le 19 novembre 2019. Le géant américain n’avait toutefois pas jugé pertinent de proposer une formule gratuite, comme c’est le cas pour le GeForce Now de NVIDIA par exemple. Pour profiter du service, il faut ainsi débourser 9,99 euros par mois en temps normal, en plus d’acheter les jeux. Bonne nouvelle, Google offre l’accès à Stadia Pro gratuitement pendant deux mois dans 14 pays.

La promotion ne dure que 48 heures, donc mieux vaut ne pas tarder si vous êtes intéressé. D’autant plus que du côté de NVIDIA, il n’y a plus d’abonnements fondateurs disponibles. Google Stadia Pro vous donne accès à 9 jeux, dont Grid et Destiny 2. Par ailleurs, pensez à vous désabonner à la fin des deux mois, sans quoi vous serez facturé.

Amazon travaille aussi sur un service de cloud gaming : Project Tempo

Du 1080p par défaut pour ne pas surcharger le réseau

La société justifie en partie cette promotion par la pandémie de COVID-19. Celle-ci impose à bon nombre d’entre nous de rester cloîtrer chez eux. Comme en témoignent les records de fréquentation sur Steam depuis quelques semaines, les jeux vidéo représentent un bon moyen de s’occuper. En revanche, le confinement fait également flamber le trafic internet mondial. Ainsi, dans un souci de préservation de la bande passante, Google précise que les titres sont streamés par défaut en 1080p et non en 4K. Il faut dire que le service consomme plus de 7 Go par heure en Full HD, mais jusqu’à 20 Go en 4K.

