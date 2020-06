Google Stadia : support expérimental pour tous les appareils Android et contrôles tactiles

En prime, il est maintenant possible de choisir la définition sur Android.

Lancé en novembre 2019, Google Stadia a eu du mal à convaincre. Mais les choses s’accélèrent depuis quelques semaines, via l’ajout de nouvelles fonctionnalités. En mai, le service de cloud gaming a vu sa manette enfin passer au sans fil et s’est mis à supporter le streaming en 1440p. Voici trois nouvelles étapes importantes : la prise en charge expérimentale de tous les téléphones Android, l’ajout de commandes tactiles et la possibilité de choisir la définition.

Google a en effet annoncé, outre le support complet des téléphones OnePlus, l’ajout du support expérimental pour tous les appareils. Selon l’entreprise, « si vous souhaitez participer à cette expérience, accédez à l’application Stadia, allez à l’onglet « Expériences » dans le menu « Paramètres » et choisissez « Jouer sur cet appareil » ».

Google Stadia consomme plus de 7 Go par heure en Full HD, 20 Go en 4K !

Manette virtuelle et choix de la définition

D’autre part, Google Stadia propose maintenant des commandes tactiles. Concrètement, cette fonctionnalité vous permet d’utiliser une manette de jeu virtuelle superposée. Pour en profiter, vous devez activer « Essayer la manette de jeu tactile » après avoir lancé un jeu sans manette connectée.

Enfin, Google vous autorise désormais à choisir la définition dans laquelle vous souhaitez jouer. Pour cela, allez dans « Options > Performance ».