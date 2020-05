Google Stadia supporte désormais le streaming en 1440p

Google continue d’améliorer petit à petit son service de cloud gaming, Stadia, lancé en novembre 2019. En début de mois, l’entreprise a par exemple rendu la manette Google Stadia utilisable en mode sans fil. Désormais, la société apporte la prise en charge de la définition QHD (2560 x 1440 pixels).

Jusqu’à présent, Google Stadia ne proposait que deux définitions : le Full HD ou la 4K. Les utilisateurs possédant un écran QHD peuvent ainsi désormais jouer à des titres dans la définition native de leur moniteur.

Google Stadia consomme plus de 7 Go par heure en Full HD, 20 Go en 4K !

35 Mbit/s minimum

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut disposer d’un abonnement Stadia Pro et d’une vitesse de connexion de 35 Mbit/s ou supérieure.

Google en profite pour annoncer l’ajout de deux nouveaux softs à son catalogue, Jotun : Valhalla Edition et Sundered : Eldritch Edition. Enfin, si vous êtes abonné Stadia Pro, sachez que vous aurez accès gratuitement au jeu The Elder Scrolls Online le 16 juin prochain. Celui-ci s’appuiera sur un système crossplay rassemblant les joueurs Stadia et PC.

Source : Google