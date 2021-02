GPU-Z reçoit un support préliminaire pour les Radeon RX 6600 et RX 6700

Nous évoquons depuis plusieurs mois les GPU Navi 22 et Navi 23 de potentielles RX 6700 et RX 6600 ; ces derniers sont souvent désignés par le nom de code Navy Flounder et Dimgrey Cavefish respectivement. La dernière version de GPU-Z évoque explicitement les cartes milieu de gamme RDNA 2 d’AMD.

Le logiciel a reçu un support préliminaire pour les RX 6700 et RX 6600. Cela inclut probablement leur variante XT. Rappelons que la RX 6700 XT est pressentie pour débarquer le 18 mars prochain. Au cours des jours précédents, des marques comme Gigabyte, PowerColor et ASRock ont d’ailleurs déposé plusieurs références auprès de l’EEC. Ces enregistrements ne divulguent pas les spécifications des cartes hormis leur quantité de VRAM. La RX 6700 XT proposerait 12 Go, comme la RX 6600 XT, tandis que la RX 6700 se contenterait de 6 Go de GDDR6.

Sapphire lance sa carte graphique RX 6900 XT Toxic

Une offre toujours insuffisante

Il faut bien reconnaître qu’AMD est plutôt discret concernant de nouvelles cartes graphiques depuis plusieurs semaines. La société a opté pour une stratégie inverse à celle de NVIDIA qui n’hésite pas à lancer des produits : la RTX 3060 Ti en décembre, la RTX 3060 le 25 février prochain.

Seulement on ne vous apprend rien, en pratique, l’offre de cartes graphiques est très inférieure à la demande. En cause, une pénurie globale de silicium à laquelle s’ajoute un engouement pour le minage des cryptomonnaies.

Par conséquent, difficile de blâmer l’attitude actuelle d’AMD, qui parait assez raisonnable. Néanmoins, on imagine que la firme ne pourra laisser le milieu de gamme vacant trop longtemps face à l’armada de NVIDIA, quitte à s’attirer l’ire des clients devant les étals vides.