Grand Theft Auto VI pas avant 2025 selon les plus pessimistes !

Si la première sortie de GTA V, à l’époque sur Xbox 360 et PS3, remonte à 2013, son successeur, Grand Theft Auto VI, ne serait pas prêt d’arriver selon Tom Henderson : selon lui, le futur hit de Rockstar ne débarquerait pas avant 2025. Dire qu’en mars 2020, certains espéraient une annonce imminente…

Tom Henderson avait déjà dévoilé des informations en avance sur Call of Duty et Battlefield 2042 ; l’individu semble donc quelqu’un de relativement bien renseigné. Quoi qu’il en soit, plusieurs raisons pourraient expliquer un délai aussi long entre GTA 5 et sa suite, GTA 6.

Le jeu exigerait naturellement une colossale charge de travail, et les équipes de Rockstar souhaitent sans doute s’éviter un lancement désastreux à la Cyberpunk 2077. En outre, le phénomène de « crunch », période pendant laquelle les employés d’un studio sont surmenés pour respecter une date de sortie, est désormais régulièrement dénoncé ; ce fut le cas d’Epic Games avec Fortnite par exemple. Rockstar, lui aussi coutumier du lessivage de salariés et pointé du doigt pour cette pratique lors du lancement de Red Dead Redemption 2, préfère certainement temporiser. D’autant plus que son GTA V continue d’attirer les foules, et qu’une Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition arrivera le 11 novembre prochain sur les consoles de nouvelle génération.

Un GTA Vice City moderne

Pour en revenir à ce lointain Grand Theft Auto VI, il s’inspirerait de GTA Vice City d’après Tom Henderson, mais à l’époque actuelle. De plus, à la manière d’un Fortnite, sa carte serait évolutive. Enfin, à l’instar de GTA 5, GTA 6 mettrait en scène plusieurs personnages jouables.

Rappelons que Grand Theft Auto: Vice City est sorti en 2002, Grand Theft Auto: San Andreas en 2004, et Grand Theft Auto IV en 2008. Par conséquent, une période de 12 années séparant deux opus majeurs de GTA serait une première.

Source : Gamespot