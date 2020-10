Green Sardine : encore un nouveau nom de code chez AMD !

La question est de savoir si Lucienne et Green Sardine ne désignent pas les mêmes puces…

Depuis plusieurs mois, AMD a recours à des noms de poissons pour essayer de dissimuler ses futurs produits lorsqu’ils apparaissent dans des patchs : après Sienna Cichlid, Navy Flounder et Dimgrey Cavefish pour ses GPU, voici venu Green Sardine.

C’est le probable nom de code de futurs APU d’AMD. Comme souvent, Phoronix a découvert cette dénomination dans des correctifs pour Linux. Il est écrit : « Sera utilisé pour Green_Sardine, qui est un nouvel APU ».

Toujours sous architecture CPU Zen 2 ?

Toutefois, Green Sardine apparait directement sous Renoir. En fait, il n’est pas exclu que ce nom de code désigne les mêmes puces que Lucienne. Pour le moment, les informations sur ces APU sont infimes : on a simplement rencontré un Ryzen 7 5700U. Il est possible que Lucienne, alias Green Sardine, désigne des APU à faible consommation d’énergie embarquant des cœurs CPU sous architecture Zen 2 et une solution graphique Vega ; un rafraîchissement des APU Ryzen 4000 en somme. En revanche, Cezanne, un autre nom de code utilisé par AMD, camouflerait des APU bénéficiant d’une architecture CPU Zen 3.

Sauf surprise, l’existence de ces APU ne devrait pas être abordé le 8 octobre prochain, date à laquelle AMD doit dévoiler ses processeurs Ryzen 5000 sous architecture CPU Zen 3.