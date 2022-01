Grosse baisse de prix pour les Apple Watch chez Darty

Darty commence fort l’année 2022 et propose des réductions sur de nombreux produits. Parmi eux, on trouve l’Apple Watch SE GPS 40mm avec un boîtier en aluminium à -10%. La montre connectée se retrouve ainsi à seulement 269€ au lieu de 299€ habituellement.

En prime, pour tout achat de la montre, Darty vous propose de profiter d’Apple Music Spécial Famille pendant 4 mois gratuitement. Alors qu’attendez-vous ?

L’Apple Watch SE : des fonctionnalités puissantes et des capteurs de pointe

L’Apple Watch SE propose une écran Retina 30% plus grand que celui de la Series 3. Elle est également équipé d’une puce SiP S5 avec processeur bicoeur 64 bits ce qui la rend jusqu’à 2 fois plus rapide sur l’Apple Watch Series 3. Deux avancées majeures pour cette montre connectée qui propose de nombreuses fonctionnalités innovantes.

La montre connectée peut par exemple détecter si vous avez fait une mauvaise chute et vous mettre en relation avec les services d’urgence. Son bouton latéral permet d’ailleurs d’appeler les secours dans tous les pays grâce à un simple appui prolongé.

Résistante à l’eau, elle peut être plongée jusqu’à 50 mètres et peut donc vous accompagner durant toutes vos session de natation. Running, marche, yoga, cyclisme, pilates, etc. Elle propose des dizaines d’exercices. Plus courant, elle propose également le suivi de votre fréquence cardiaque, le suivi de votre sommeil et vous donne accès à vos notifications.

Vous êtes intéressé par l’Apple Watch SE GPS ? Rendez-vous donc dès maintenant chez Darty pour en profiter à prix cassé ! Précisons que Darty vous propose le paiement en 4 fois. L’Apple Watch SE GPS est ainsi disponible pour 4 x 67,25€.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Apple