Grosse baisse de prix sur le Honor 50 5G chez Darty

Pendant quelques jours seulement, Darty vous propose une multitude de réductions sur de nombreux smartphones. Parmi eux, on trouve le Honor 50 5G 256Go à -17%. Vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 499€ au lieu de 599€.

En prime, Darty vous propose 2 cadeaux exclusifs :

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium.

Une paire d’écouteurs sans fil Earbuds 2 Lite offerte.

Le Honor 50 5G : un smartphone aussi performant que les plus grands

Sorti en 2021, le Honor 50 5G a séduit de nombreux experts. Et pour causes ! Il présente en effet une fiche technique très appréciable, surtout à moins de 500€. Parmi tous ses avantages, on note en premier lieu ses performances. Le Honor 50 5G est doté de 8Go de RAM, soit plus que de nombreux ordinateurs.

Il est également équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G très puissant qui lui permet d’être très efficace qu’importe vos activités. Côté photo, il ne déçoit pas non plus avec un capteur principal de 108Mp. Autre bon point : sa batterie de 4300 mAh et surtout sa SuperCharge de 66W qui permet une charge complète en seulement 35 minutes !

Enfin, le Honor 50 5G présente aussi un bel écran OLED de 6,57 pouces avec une définition de 2340 x 1080 px et une fréquence d’affichage de 120Hz. Il pourra ainsi vous accompagner dans vos sessions gaming sans problème.

Il est disponible chez Darty en colori Frost Crystal avec 256Go de stockage SSD et est compatible avec le nouveau réseau mobile 5G.

Pour profiter de ce smartphone à prix mini, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Darty. La livraison est offerte.

