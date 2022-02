Grosse chute de prix pour la Smart TV Xiaomi chez AliExpress

Vous souhaitez une Smart TV pour équiper votre salon, mais vous n’avez pas un gros budget ? Bonne nouvelle : AliExpress a pensé à vous et vous propose la smart TV Xiaomi Mi TV P1 32″ pour seulement 179€ au lieu de 199€. Une aubaine pour cette smart TV qui présente de nombreux avantages.

Parmi eux, on trouve notamment la compatibilité avec Android TV. Vous pouvez ainsi profiter de votre Smart TV et de votre réseau WiFi pour télécharger toutes les applications Google que vous voulez. Vous pouvez ainsi profiter de 400 000 films et émissions et de Netflix, Prime Video, OCS, PatchWall, etc.

Pour une expérience encore plus complète, elle ne possède aucun cadre sur 3 côtés et des couleurs éclatantes grâce à son écran LED HD de 32 pouces. On se félicite également de compatibilité avec l’Assistant Google. En un seul clic sur sa télécommande, vous pouvez la contrôler avec votre voix et profiter de toutes les réponses de Google.

Enfin, avec la Smart TV Xiaomi Mi TV P1 32″ vous permet de profiter de deux haut-parleurs stéréo 5W, du décodage Dolby Digital et DTS-HD, du Bluetooth 5.0 et des fonctions Chromecast et Miracast.

La Smart TV à prix mini avec le code SDFR109

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre sur le site d’AliExpress et utiliser le code promo SDFR109.

Attention, cette offre n’est valable que dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 26 février à 9h. Vous n’avez donc pas une seconde à perdre avant d’aller sur le site d’AliExpress.

La Smart TV est expédiée depuis l’UE et livrée sous 5 jours ouvrés. Elle est vendue par le Xiaomi Official Store, soit le magasin officiel de la marque chinoise. Celui-ci vous offre en prime 2 ans de garantie.

