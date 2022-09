Grosse chute de prix sur la Galaxy Watch4 chez la Fnac !

Voir l’offre chez la Fnac

La Fnac célèbre les French Days pendant encore quelques heures. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, c’est donc maintenant ou jamais !

Pour vous aider dans vos recherches, on a trouvé une offre qui peut vous intéresser : la Samsung Galaxy Watch4 disponible pour moins de 200€.

En vous rendant avant la fin de la journée sur le site de la Fnac, vous pouvez en effet vous procurer la montre connectée pour seulement 199,99€, contre 229,99€ habituellement. Une belle réduction de -13% à ne pas rater !

La mesure de la composition corporelle : une 1ère mondiale

La Samsung Galaxy Watch4 est une montre connectée adaptée à tous. Elle saura vous suivre dans votre quotidien et vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour une vie saine et équilibrée.

Elle intègre un capteur BioActive : une première mondiale pour une montre connectée. Grâce à ce dernier, elle peut mesurer votre composition corporelle et vous donner votre pourcentage de muscle, de graisse, d’eau, etc.

Elle offre également toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée dans cette gamme de prix, à savoir la mesure de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil avec calcul de votre taux d’oxygène dans le sang.

Pour les plus sportifs, elle propose le suivi de 90 activités et la mesure des calories brûlées dans la journée, ainsi que le calcul du nombre de pas effectués chaque jour. Vous pouvez ainsi suivre votre activité physique tous les jours et en temps réel.

Côté design, elle ressemble à une montre classique et pourra ainsi s’adapter à toutes les tenues et tous les styles. Votre nouveau coach santé sera tous les jours sur votre poignet, et ce, en toute discrétion.

Pour vous la procurer à prix mini, il va falloir faire vite et vous rendre chez la Fnac avant la fin des French Days, à savoir avant ce soir, à minuit.