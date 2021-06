Grosse promo : l’abonnement Ivacy VPN à -87% (1,1 euros/mois), 2To de stockage cloud gratuit et -20% en plus pour nos lecteurs

Avec cette offre à -87%, vous pourrez vous offrir Ivacy VPN pour 1,10€ par mois seulement sur 5 ans et ainsi économiser pas moins de 57,60€.

Mais cerise sur le gâteau pour les lecteurs de Tom’s Hardware, Ivacy VPN leur propose 20% supplémentaire grâce au code Ivacy20. L’abonnement ne vous reviendra alors qu’à 0,88€/mois !

Ivacy VPN propose un réseau privé virtuel (Virtual Private Network, VPN) pour protéger tous vos appareils. Compatible Windows, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi et même Xbox, PlayStation, Smart TV et bien d’autres encore, il pourra également vous protéger sur votre navigateur grâce à ses extensions Firefox et Chrome (donc Chromium, soit Opera, Vivaldi, Brave, Ecosia, Edge, etc..).

La navigation sur Internet s’effectue en toute sécurité avec Ivacy VPN grâce à son chiffrement de niveau militaire 256 bits, sa protection DDoS, ses DNS sécurisés et sa connexion simultanée sur 10 appareils.

Profitez également de l’option kill-switch qui permet de couper votre connexion en cas de panne de votre réseau privé, d’un mode tunnel séparé pour accéder aux contenus de différents endroits en même temps (locaux et/ou étrangers) et de la protection depuis un réseau Wifi public pour éviter les fuites des données et les intrusions des pirates informatiques. Le service est également garanti « zéro log », garantissant qu’aucune donnée liée à votre activité en ligne ne sera conservée.

En plus d’une grande sécurité, l’offre compte également un stockage cloud entièrement chiffré de 2 To. Un bonus non négligeable !

Regardez Netflix et Disney+ depuis n’importe où

Grâce à ses plus de 3500 serveurs situés dans plus de 100 emplacements différents, Ivacy VPN vous permet de contourner les géorestrictions, notamment pour vos services de streaming préférés. En effet Ivacy VPN permet de débloquer Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video ou encore BBC iPlayer (ou tout simplement YouTube) depuis des régions telles que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne, le Canada et la France.

La qualité de son réseau vous permettra de profiter de tous ces contenus sans souffrir d’aucun ralentissement ni blocage de l’image.

Si vous hésitez ou que vous voulez tout autre renseignement, Ivacy VPN propose également un excellent service client à votre écoute disponible 24h/24 et 7j/7 par mail ou chat en ligne. Et si vous n’êtes pas totalement satisfait, ne vous inquiétez pas, l’offre dispose d’une possibilité de rétractation de 30 jours, satisfait ou remboursé. Donc, n’hésitez plus et profitez dès maintenant de cette offre à 0,88€ par mois pendant 5 ans.



Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ivacy VPN.