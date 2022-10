Grosse réduction sur une barre de son Yamaha chez la Fnac

La Fnac vous propose, pendant quelques jours seulement, une réduction incroyable de -120€ sur une barre de son Yamaha. On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Voir l’offre chez la Fnac

Le son de votre télévision n’est pas très performant ? Pas de problème ! Nous avons trouvé pour vous une offre très intéressante chez la Fnac : une barre de son Yamaha avec une réduction de -120€.

En vous rendant très vite sur le site de l’enseigne, vous pouvez en effet profiter de la barre de son Yamaha avec décodage DTS Virtual SR-B20A pour seulement 179,99€ au lieu de 299,99€.

Et si vous croyez que cette réduction est déjà exceptionnelle, la Fnac va encore plus loin et vous propose :

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille.

Jusqu’à 100% du prix remboursés par Yamaha pour tout achat de cette barre de son avec une TV éligible à l’offre.

Un son surround virtuel 3D avec des basses riches

Avec cette barre de son Yamaha, vous profitez d’un appareil exceptionnel pour un prix vraiment mini. Elle propose par exemple un doubel caisson de basses intégré de 75mm avec un double port Bass Reflex. Elle offre ainsi une gamme de basses profondes et riches.

Parmi ses fonctionnalités, on trouve :

2 woofer de 55mm

2 tweeter de 25mm

La fonction Clear Voice

Une application pour contrôler la barre de son

la compatibilité Bluetooth

une sortie HDMI

Mais ce n’est pas tout ! Le gros avantage de cette barre de son est un son surround 3D. Vous pouvez ainsi regarder des films et des séries tout en profitant d’une immersion au top grâce à un son qui se diffuse dans toute la pièce.

Vous êtes intéressé ? Pas de problème, rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter de l’offre. La barre de son bénéficie d’une note de 4,5/5 de la part des 118 clients qui ont déjà craqué. Sa livraison est de plus gratuite.