Grounded, le prochain jeu d’Obsidian, se dévoile dans une vidéo de trois quarts d’heure

Début mars, on a pu découvrir le prochain jeu d’Obsidian, Grounded, via une vidéo de quinze minutes. Si cela n’a pas suffit à certains d’entre vous pour se forger leur opinion, IGN partage un extrait de 45 minutes.

Rappelons que si Obsidian est réputé pour ses RPG, notamment Fallout New Vegas ou plus récemment The Outer Worlds, Grounded est un jeu de survie. Comme les archétypes du genre, il propose donc un système de construction, d’artisanat, etc.

Doom Eternal terminé en à peine plus de 30 minutes !

Sortie prévue en juillet en accès anticipé

Le titre propose un vaste monde ouvert, à découvrir seul ou avec des amis. Il intègre également une dimension narrative forte. Grounded débarquera en accès anticipé le 28 juillet prochain sur PC et Xbox One. La version finale arrivera en 2021, si tout se passe bien. Pour l’instant, on ne connaît pas encore la configuration minimale requise. Enfin, Obsidian a récemment dévoilé un trailer sur l’histoire du jeu, disponible ci-dessous.