Guide PC portables et accessoires gaming : les produits à ne pas manquer chez Fnac

Entre PC portables et accessoires, Fnac met à disposition de ses clients ce qui se fait de mieux en termes de matériel et d’expérience gaming. Voici notre sélection.

Notre sélection de PC portables gaming

Allier le côté pratique du design des PC portables à des performances de haute volée pour le jeu vidéo, c’est devenu tout à fait possible grâce aux efforts consentis par les constructeurs de laptops pour proposer aux joueurs des ordinateurs portables gaming dotés de puissantes cartes graphiques et d’écrans haut de gamme. Voici trois références intéressantes disponibles chez Fnac, chacune couvrant des besoins et un budget différents.

PC Portable Gaming Dell G15 15.6″ 849,99€ > Fnac.com On aime Son écran

Pensé pour le jeu

Un prix plancher Verdict : Cet ordinateur d’entrée de gamme permet de travailler, étudier ou mener à bien ses projets personnels grâce à son puissant processeur Intel Core i5 10500H et à son stockage reposant sur la technologie rapide SSD. Et on profite également de ces caractéristiques pour le jeu vidéo, qui bénéficie par ailleurs de la présence d’une carte graphique dédiée Nvidia GeForce GTX 1650. L’écran de 15,6 pouces est capable d’afficher une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité élevée de l’action. La connectique est complète (port Ethernet, 3 USB 3.2 SuperSpeed, prise HDMI) et le PC vient avec Windows 10 64 bits préinstallé. Son écran Avec ses fines bordures sur les côtés, la dalle de ce laptop s’intègre bien au design et offre une expérience immersive. Son affichage en Full HD et avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en fait une option très pertinente pour le gaming. La technologie IPS permet de bénéficier d’un grand angle de vue et l’écran est pourvu d’un filtre anti-reflet. Le tout sur une diagonale confortable de 15,6 pouces. Pensé pour le jeu Son CPU Intel Core i5 10500H cadencé à 4,5 GHz couplé à un GPU Nvidia GeForce GTX 1650 et à un SSD font du Dell G15 une machine puissante capable de faire tourner n’importe quel jeu, dont beaucoup dans d’excellentes conditions. De plus, la fonction Game Shift assure des performances dynamiques durant les sessions gaming et un système de refroidissement à double ventilateur garantit d’éviter la surchauffe. Un prix plancher Il est aujourd’hui très difficile d’acquérir un PC portable gaming pertinent pour moins de 1000 euros. Avec sa fiche technique équilibrée et son tarif très attractif, le Dell G15 est une bonne solution pour les budgets serrés. Fiche technique +

PC Portable Gaming Asus F17-TUF766HC-HX005T 17.3″ 1552,97€ > Darty On aime Des composants dernier cri

Un écran époustouflant

Une autonomie en hausse Verdict : Avec sa grande diagonale de 17,3 pouces, jouer sur PC portable devient synonyme d’expérience visuelle confortable sur grand écran. La dalle Full HD et taux de rafraîchissement 144 Hz est des plus adaptées au gaming, et l’ordinateur est justement équipé d’une carte graphique de dernière génération, la Nvidia GeForce RTX 3050, pour assurer des performances élevées en jeu. Le processeur n’est pas en reste avec la présence d’un Intel Core i7 11800H cadencé à 4,6 GHz, qui est épaulé par 16 Go de RAM. Le stockage est confié à un disque SSD particulièrement véloce d’une capacité de 512 Go. En plus des trois ports USB 3.2, on a même droit à une prise USB-C. Des composants dernier cri Cette référence de la célèbre gamme TUF de Asus jouit d’un matériel de dernière génération qui tiendra la route de longues années. On peut citer le CPU Intel Core i7-11800H de 11ème génération (Tiger Lake) ainsi que le GPU GeForce RTX 3050, l’un des derniers nés de Nvidia. On peut aussi se satisfaire de la présence d’un port USB-C de plus en plus utile de nos jours et du support des dernières normes de connectivité : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Un écran époustouflant Une belle et grande dalle IPS de 17,3 pouces bien intégrée avec des bordures supérieure et sur les côtés tout en finesse, que demander de plus ? Elle affiche une définition 1080p pour une fréquence de rafraîchissement 144 Hz pour jouer en toute fluidité. De quoi s’immerger dans l’action et profiter visuellement de la puissance du PC. Une autonomie en hausse Les PC portables gaming sont souvent utilisés pour rester branchés. Gourmands en énergie pour assurer un haut niveau de performances, ils tirent beaucoup sur la batterie, qui ne tient généralement pas longtemps. Asus remédie au problème sur ce modèle avec un accumulateur d’une capacité de 48 Wh qui doit permettre d’obtenir une autonomie supérieure à la moyenne. Fiche technique +

PC Portable Gaming Gigabyte Aorus 15P YD-74FR244SH 15.6″ 3499,99€ > Fnac.com On aime Un GPU surpuissant

Un écran 240 Hz

Une connectique sans faille Verdict : Nous arrivons sur le très haut de gamme avec ce PC portable de la gamme gaming Aorus du spécialiste Gigabyte. Celui-ci est équipé de l’une des toutes meilleures cartes graphiques du marché, la Nvidia GeForce RTX 3080, d’un puissant processeur Intel Core i7 11800H cadencé à 4,6 GHz, de 32 Go de RAM et d’un SSD d’une capacité de 1 To. Autant dire que tous les besoins sont couverts avec une telle fiche technique. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque nous avons également droit à un écran de 15,6 pouces disposant d’une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Un GPU surpuissant Alors qu’on connaît une pénurie de cartes graphiques pour les PC de bureau, une solution est peut-être de se tourner vers un PC portable avec GPU dédié intégré. Ce modèle fait fort puisqu’il embarque une GeForce RTX 3080, l’une des références les plus puissantes de Nvidia. Avec une telle capacité graphique, l’ordinateur pourra faire tourner n’importe quel titre avec un grand nombre d’images par seconde et en qualité ultra. Un écran 240 Hz Ce PC est équipé d’une dalle IPS de 15,6 pouces capable d’afficher une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, ce que font encore très peu de moniteurs de bureau aujourd’hui. Vous disposerez ainsi d’une fluidité exceptionnelle à tout instant et des meilleures sensations en jeu. Une connectique sans faille Gigabyte a aussi mis le paquet au niveau de la connectique. En plus des trois ports USB 3.2 Gen 1 et de la prise Ethernet, l’ordinateur jouit d’un port Thunderbolt 4 ultra rapide, d’un HDMI 2.1 prenant en charge la 4K à 120 fps et d’un Mini DisplayPort. Pas besoin d’adaptateurs pour vos différents branchements et pour profiter des meilleures performances. La connectivité est aussi au rendez-vous avec le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Fiche technique +

Les Ventes Flash PC portable gaming de Fnac

Fnac propose constamment des promotions sur l’ensemble de ses catégories de produits, dont les ordinateurs portables orientés pour le jeu vidéo. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil de temps en temps si vous êtes en quête d’une bonne affaire, c’est l’occasion de trouver un appareil au rapport qualité-prix imbattable.

Découvrir les bonnes affaires PC portables gaming chez Fnac

Les PC portables gaming reconditionnés avec Fnac 2nde Vie

Fnac 2nde Vie est un programme qui permet de trouver un PC portable gaming à moindre coût car reconditionné. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un produit déjà utilisé, mais testé, nettoyé, réinstallé et remballé par des experts. Il est comme neuf, mais avec le prix de l’occasion. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 15 jours dès le lendemain de l’entrée en possession de l’appareil, d’une garantie légale de 12 mois à compter de la date d’achat et d’un accès au service de SAV.

Découvrir les PC portables gaming reconditionnés chez Fnac 2nde Vie

A savoir avant d’acheter son PC portable gaming

Les fiches techniques des ordinateurs peuvent parfois se montrer cryptiques, voici quelques éléments de compréhension pour vous aider à mieux choisir le modèle qui vous correspond.

Quelle carte graphique ?

Pour savoir de quel GPU vous allez avoir besoin, vous devez estimer à quels jeux vous allez jouer et quel niveau de performances vous désirez atteindre. Si vous souhaitez seulement jouer à Hearthstone ou à League of Legends, pas besoin d’investir dans une carte graphique de dernière génération survitaminée. Par contre, si vous voulez pouvoir jouer dans de bonnes conditions aux dernières nouveautés et AAA du moment, mieux vaut se pencher vers des GPU récents et performants, et notamment la série RTX 3000 de Nvidia. AMD propose également de bonnes cartes graphiques, souvent à un prix plus abordable à hardware équivalent, mais Nvidia se distingue par ses optimisations logicielles plus avancées.

Faut-il un processeur puissant ?

Un CPU performant est indispensable pour pouvoir profiter des derniers jeux les plus gourmands. Mais pour un PC gaming, le plus important reste la carte graphique, et il n’est pas nécessaire d’avoir le processeur le plus puissant du marché pour une bonne expérience de jeu. Sur les laptops, vous pouvez vous permettre de ne pas trop faire attention au CPU car les fabricants font généralement attention à associer un CPU capable d’exploiter tout le potentiel du GPU.

Écran : définition, fréquence de rafraîchissement… que privilégier ?

La plupart des PC portables se contentent d’une qualité Full HD à 1080p car il n’y a pas vraiment besoin d’une définition supérieure sur une diagonale de 17,3 pouces au maximum. La différence serait peu perceptible pour un tarif plus élevé et des performances qui en prendraient forcément un coup. Il existe des laptops avec écrans 1440p ou 4K, mais ceux-ci sont plus à destination des professionnels.

Par contre, la fréquence de rafraîchissement a son importance. Un écran 120 Hz ou 144 Hz est bien plus fluide et bouleverse l’expérience, que ce soit en bureautique, navigation ou en jeu d’ailleurs. Il existe même des PC portables premium dotés d’une dalle 240 Hz, un bien fou pour les yeux.

Pour les technologies, l’OLED et le QLED sont encore très peu représentés sur les ordinateurs portables. Le choix va souvent se faire entre TN, IPS et VA. Nous vous conseillons d’éviter le TN car la colorimétrie est moyenne. IPS offre les meilleurs angles de vision, alors que le VA aura un léger avantage sur les contrastes.

Quelle connectique est indispensable ?

Pour connecter vos accessoires, comptez au moins trois ports USB-A. Une prise USB-C est un plus, cette norme ayant tendance à s’imposer et offrant des débits de transferts très rapides. Si vous comptez brancher l’ordinateur à un écran externe (moniteur, TV), vous aurez besoin d’un port HDMI. Le HDMI 2.0 est suffisant dans la plupart des cas, mais sachez que seul le HDMI 2.1 peut délivrer un flux 4K à 120 images. Un DisplayPort 1.4 peut aussi être appréciable en fonction de votre équipement. Tous les PC portables embarquent un port Ethernet RJ45, à privilégier si possible pour une meilleure connexion internet. En ce qui concerne la connectivité sans fil, le Wi-Fi 6 va devenir indispensable dans les prochaines années.

Stockage : quelle quantité, HDD ou SSD ?

Prenez bien en compte que les jeux vidéo pèsent de plus en plus lourd au moment de choisir la quantité de stockage. 256 Go est un minimum, mais vous serez très vite restreints, surtout que Windows n’est pas léger non plus. 512 Go est une bonne base, 1 To permet de voir venir. Il est souvent possible d’ajouter un disque dur en plus de celui déjà présent dans le PC portable pour étendre l’espace disponible.

Nous vous recommandons d’opter pour la technologie SSD, bien plus rapide. Elle permet de transférer très rapidement des fichiers, d’ouvrir des applications et jeux en quelques secondes, et à réduire drastiquement les temps de chargement.

Notre sélection d’accessoires gaming

Pour une expérience gaming complète, il faut aussi bien s’équiper en accessoires. Que ce soit pour l’audio ou les contrôles, des périphériques de qualité vont transcender vos sessions de jeu.

Souris Gaming Logitech G502 Hero 59,99€ > Fnac.com On aime Son design

11 boutons programmables

Ses performances Verdict : Référence des souris filaires, la Logitech G502 Hero constitue une valeur sûre pour les joueurs grâce à ses 11 boutons programmables et ses 16000 dpi. Réactive, résistante et durable, on ne peut rêver meilleur compagnon de jeu à ce prix pour les FPS ou n’importe quel autre titre. Son design Esthétique, elle sublimera votre bureau. Mais surtout, elle est confortable à prendre en main, avec des boutons bien placés qui tombent sous les doigts et un espace bien aménagé pour le pouce. Un bonheur à déplacer sur son tapis de souris. 11 boutons programmables Amateurs de raccourcis et de macros, vous allez être servis avec cette souris qui laisse une grande liberté d’options en la matière. Que ce soit pour la productivité ou pour améliorer votre gameplay en jeu en attribuant une action à un bouton, vous allez rapidement devenir accro à la Logitech G502 Hero. Ses performances Capable d’atteindre jusqu’à 16000 DPI, la souris peut être configurée pour bouger le curseur très rapidement et avec peu de mouvement. Elle est également très réactive, bien plus que n’importe quelle souris sans fil notamment, un avantage du filaire. Fiche technique +

Souris gaming sans fil Logitech G Pro 129,99€ > Fnac.com On aime Précise et réactive

La mémoire intégrée

Pour les gauchers aussi Verdict : Toujours chez Logitech, c’est cette fois une souris sans fil qui nous a tapé dans l’œil. Ultra légère pour un confort d’utilisation optimal, elle est aussi incroyablement précise avec ses jusqu’à 25 600 dpi. Sa conception n’avantage pas les droitiers, en faisant une souris ambidextre disposant de quatre boutons latéraux programmables. Précise et réactive Une sensibilité réglable entre 100 et 25 600 dpi en fonction des besoins, un temps de latence d’1ms seulement sans fil grâce à la technologie LightSpeed, la Logitech G Pro est aussi fiable, voir plus, que la plupart des souris filaires. La mémoire intégrée Quatre boutons latéraux programmables, plus les quatre boutons principaux reprogrammables, nous avons au total huit boutons qui peuvent être configurés sur cette souris. Pour l’esthétique, le LightSync RVB permet de bénéficier d’effets d'éclairage qui répondent aux actions du jeu, à la visualisation audio, ou à l'échantillonnage des couleurs à l'écran. Pour les boutons comme pour les lumières RVB, les préférences sont enregistrées directement dans la souris, avec la possibilité d'établir plusieurs profils, pour rapidement retrouver ses configurations favorites et basculer de l’une à l’autre. Pour les gauchers aussi Le système de bouton mécanique a permis à Logitech de réduire la distance de déplacement et la force d'actionnement pour une meilleure précision et réactivité. Et les gauchers peuvent en profiter, la souris est complètement ambidextre. Fiche technique +

Clavier Gaming mécanique HyperX Alloy Elite 2 139,99€ > Fnac.com On aime Les touches HyperX Pudding et les interrupteurs mécaniques HyperX

Le RGB

Un produit premium Verdict : Avec son Alloy Elite 2, HyperX propose l’un des claviers gaming les plus intéressants du marché. Ses switchs mécaniques rapides et réactifs n’ont plus à prouver leur efficacité, alors que le clavier dispose de touches multimédia bien pratiques pour contrôler la lecture ou le volume audio. La barre lumineuse et les effets lumineux RGB dynamiques viennent sublimer le châssis en acier rigide. Les touches HyperX Pudding et les interrupteurs mécaniques HyperX Le clavier est équipé de touches translucides et de switchs mécaniques qui parviennent à rendre la frappe efficace et confortable. Un atout également pour le jeu vidéo, alors que la présence de touches multimédia améliore l’expérience dans bien des situations. Le RGB La barre lumineuse exclusive et les effets lumineux RGB dynamiques rendent particulièrement bien avec les touches translucides du clavier. Ils sont paramétrables via un logiciel maison, qui dispose aussi d’un mode jeu et prend en charge les macros. Trois profils lumineux peuvent être sauvegardés. Un produit premium Le cadre en acier rigide renvoie une impression haut de gamme et assure une durabilité et solidité du produit, qui prend en charge des fonctions avancées comme la pression de touches en simultané et embarque un port USB 2.0 pass-through. Fiche technique +

Casque Gaming HyperX Cloud II 99,99€ > Fnac.com On aime 2-en-1

Un son immersif

Une haute compatibilité Verdict : Le micro-casque HyperX Cloud II n’est pas seulement beau, il délivre aussi de très belles performances pour un rapport qualité-prix très attractif. Une solution idéale pour communiquer lors d’une partie en ligne ou tout simplement pour profiter de la bande-son d’un jeu. 2-en-1 Comme son nom l’indique, un micro-casque fait double emploi. Il sert à écouter le son joué sur l’ordinateur de manière confortable avec les coussinets en mousse à mémoire de forme, mais aussi le cas échéant, à parler grâce au microphone que l’on peut positionner où bon nous semble pour le jeu multijoueur, sur Discord, ou pour streamer. Une fonction de réduction du bruit élimine les bruits parasites. Un son immersif Compatible avec un son Surround virtuel 7.1, vous serez coupé du monde extérieur pour rester concentré sur le jeu, envoûté par les musiques et l’ambiance sonore de vos titres. Une haute compatibilité Ce casque ne vous sera pas utile que pour votre PC portable, vous pourrez aussi l’utiliser sur vos consoles de jeu, comme la PS5 ou la Xbox Series X. Pas besoin de racheter du matériel ! Fiche technique +

Manette Xbox Elite Sans Fil Série 2 179,99€ > Fnac.com On aime Des contrôles supplémentaires

La “croix” multidirectionnelle

L’ergonomie et le confort Verdict : La meilleure manette de jeu du marché, tout simplement. La Xbox Elite Sans Fil Série 2 offre une ergonomie inégalée et un véritable avantage aux joueurs qui sont en sa possession. Compatible Xbox et PC, il est bien difficile de revenir en arrière après avoir essayé ce petit bijou. Des contrôles supplémentaires La manette dispose de quatre gâchettes supplémentaires au dos, qui peuvent être activées avec l’annulaire et l’auriculaire de chaque main. Des actions peuvent être définies sur celles-ci pour réaliser des mouvements, attaques, accéder à un raccourci plus rapidement. La “croix” multidirectionnelle Cet élément est encore important et très utilisé par certains joueurs ou certains types de jeu (de combat par exemple). Elle est bien plus évoluée que la croix directionnelle traditionnelle des autres manettes, apportant une précision sans égale. L’ergonomie et le confort Les manettes Xbox sont déjà parmi les plus ergonomiques de par leur form factor, leur taille, leurs poids et les joysticks asymétriques. La Xbox Elite Sans Fil Série 2 va encore plus loin avec des matériaux de meilleure qualité et une surface antidérapante sur les gâchettes et à l’arrière de la manette. Fiche technique +

Les Ventes Flash accessoires gaming de Fnac

Souris, claviers, micro-casques, sièges gaming, manettes de jeu… de très nombreux accessoires bien utiles aux amateurs de jeu vidéo sont en promotion et mis en avant sur une page dédiée chez Fnac. S’équiper de bon matériel n’est pas forcément synonyme de vider son compte en banque.

Découvrir les bonnes affaires sur les accessoires gaming chez Fnac

Fnac 2nde Vie : des accessoires gaming reconditionnés à petit prix

Autre manière d’économiser de l’argent en achetant ses accessoires gaming chez Fnac, faire un tour sur la page consacrée aux produits d’occasion qui ont été reconditionnés par Fnac 2nde Vie. Les garanties sont les mêmes que pour les PC portables gaming, et le bon état et fonctionnement des appareils garantis par l’enseigne.

Découvrir les accessoires gaming reconditionnés chez Fnac 2nde Vie

A savoir avant d’acheter un accessoire gaming

N’achetez pas votre accessoire pour jeu vidéo à l’aveugle sans avoir connaissance des caractéristiques des produits. Voici des réponses à quelques questions que vous pourriez vous poser.

Comment choisir sa souris gaming ?

Souvent délaissée au profit d’autres critères, l’ergonomie est pourtant l’un des éléments les plus importants à prendre en compte pour une bonne expérience et éviter de se faire mal au poignet ou à la main après de longues sessions de jeu. Plusieurs écoles s’affrontent : les souris qu’on agrippe, celles qu’on contrôle avec toute la main, ou encore les compactes qui ne sont pas recouvertes par toute la main et contrôlées avec les doigts… Le poids doit aussi être pris en compte.

Le nombre de boutons programmables est important pour certains jeux qui nécessitent des raccourcis rapides : FPS, MOBA, MMORPG… Ceux-ci doivent aussi être habilement placés sur la souris. Si vous êtes gaucher, soyez d’autant plus vigilant à cela (et à la forme de la souris).

Le nombre de dpi doit aussi être pris en compte pour les joueurs les plus aguerris. Plus les dpi sont importants, plus le curseur de la souris se déplacera rapidement pour le même mouvement effectué avec la main. Attention à la latence, surtout si vous optez pour une souris sans fil.

Comment choisir son clavier gaming ?

Nous recommandons bien sûr des claviers avec switchs mécaniques, qui offrent une meilleure précision et une vitesse de frappe plus élevée grâce aux interrupteurs, qui déclenchent la commande avant même que la touche ne soit totalement appuyée.

Si vous avez l’habitude de jouer dans l’obscurité, n’oubliez pas le rétro-éclairage. Sur les modèles entrée de gamme, celui-ci est seulement uniforme, ou avec RGB statique. Plus haut en gamme, nous avons droit à du RGB dynamique, avec des couleurs qui vont s’adapter au contenu diffusé à l’écran.

Les touches de contrôle multimédia sont un plus appréciable, tout comme la possibilité de paramétrer en détails et d’établir des profils enregistrables.

Comment choisir sa manette de jeu ?

Vous devez d’abord décider si vous allez jouer en filaire ou sans fil. Les performances sont meilleures avec la première option, notamment au niveau de la latence, mais jouer sans fil est bien confortable. Évidemment, assurez-vous que le modèle qui vous intéresse est compatible avec votre plateforme.

Pour un PC sous Windows, une bonne option est une manette Xbox (One, Series ou Elite), qui sera forcément prise en charge, qui est performante et ergonomique. Si votre ordinateur n’a pas de Bluetooth, n’oubliez pas d’investir dans un adaptateur, parfois vendu directement avec le contrôleur.

Comment choisir son micro-casque ?

Là encore, le filaire donne les meilleures performances. Privilégiez la connectique jack 3.5mm à l’USB si possible pour obtenir de meilleurs résultats. Le confort des coussinets est primordial, surtout si vous comptez garder le casque des heures durant.

Pour le microphone, veillez à ce que vous puissiez régler sa position avec une certaine liberté. La fonction de réduction du bruit est importante pour rendre votre voix plus claire et ne pas pas capter tous les sons de votre environnement.

Mon PC n’a pas la bonne connectique pour mon périphérique, que faire ?

Ce n’est pas toujours le cas en fonction de la situation, mais il est souvent possible d’acheter un adaptateur qui peut résoudre le problème. Des hub USB permettent d’étendre largement la connectique d’une machine, mais il existe aussi de plus petits accessoires, comme le VGA vers HDMI par exemple.