Halo 3 s’essaye au path tracing via Reshade

Le jeu Halo 3, développé par 343 Industries, est disponible sur PC depuis le 14 juillet dernier. Le titre était initialement sorti en 2007 sur Xbox 360, puis en 2014 sur Xbox One. Son arrivée sur la plateforme est donc l’occasion de l’embellir avec du path tracing via Reshade.

Cette techno, qu’on a déjà vue à l’œuvre à de nombreuses reprises, par exemple sur Doom 3 ou Red Dead Redemption 2, permet d’appliquer des effets d’illumination globale et d’occlusion ambiante. C’est un peu le pendant libre du ray tracing RTX de NVIDIA, en moins perfectionné toutefois, puisque Reshade ne prend pas en compte la direction de la lumière notamment. Cependant, il apporte des gains parfois significatifs, surtout sur des titres anciens. Comme on le constate dans la vidéo ci-dessus, c’est aussi le cas sur Halo 3.

Pas de problème niveau configuration

En outre, Halo 3 n’étant pas un jeu gourmand, l’activation de Reshade ne devrait pas poser de problème à la majorité des machines. Le soft se contente d’un processeur Intel Core i7-975 ou AMD A12-9800 APU associé à une carte graphique GeForce GTS 450 ou Radeon R7 Graphics et de 2 Go de mémoire. Bref, si le résultat vous plaît et que vous possédez Halo 3 sur PC, n’hésitez pas à essayer Reshade. Surtout qu’il est intégré aux pilotes GeForce depuis plusieurs mois.