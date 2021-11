Halo Infinite : plusieurs minutes de gameplay sur la campagne et des comparaisons 2020/2021

La bêta du multijoueur de Halo Infinite est disponible gratuitement depuis quelques jours, mais les fans de la franchise doivent patienter jusqu’au 8 décembre pour parcourir la campagne du titre. En guise d’avant-goût, la chaîne YouTube IGN a partagé un peu plus de 5 minutes de gameplay. La séquence, garantie sans spoiler, montre la mission « The Conservatory », laquelle se déroule quelques heures après le début de la campagne de Halo Infinite selon IGN.

Par ailleurs, certains ont mis à profit les séquences de gameplay dévoilées au cours des dernières semaines pour comparer la version 2021 de Halo Infinite à celle présentée en juillet 2020. C’est ce que propose avec un certain brio l’auteur ElAnalistaDeBits et il faut le reconnaître, avec un peu moins de réussite, la chaîne Game Informer, à travers les deux vidéos ci-dessous.

Si vous envisagez de jouer à Halo Infinite sur PC, vous pouvez retrouver les quatre configurations préconisées (Low, Medium, High et Ultra) par 343 Industries dans une précédente actu.

La campagne Halo « la plus complète et la plus haletante »

Selon son descriptif Steam, « Halo Infinite offre la campagne Halo la plus complète et haletante jamais proposée, située dans l’environnement ouvert d’un anneau-monde antique, le Halo Zeta. Parcourez les vastes étendues de l’Installation 07, des points culminants aux profondeurs secrètes de l’anneau. Sauvez les Marines de l’UNSC pour obtenir des renforts dans votre lutte contre ces redoutables ennemis qui se font appeler les Parias ». Dans cette campagne, vous incarnez le Major, qui « s’apprête à affronter son plus redoutable ennemi à ce jour. Enfilez l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et explorer l’immensité de l’anneau ».

La campagne de Halo Infinite est disponible en précommande sur Steam au prix de 59,99 euros.