Héberger un site Web : les solutions de IONOS

Faire héberger son site web n’est pas une opération anodine. Il faut choisir un hébergeur de confiance proposant un service de qualité pour éviter les mauvaises surprises. Et à ce petit jeu, IONOS (1&1) a su se hisser parmi les meilleures plateformes du marché en offrant à ses clients une interface simple à prendre en main et une expérience complète.

IONOS a mis en place quatre offres, qui permettent de couvrir tous les besoins de ses clients tout en respectant leur budget. Vous pouvez ainsi héberger aussi bien un petit projet pour une somme modique, qu’un site ultra-complexe qui va avoir besoin d’énormément de ressources pour tourner convenablement. Découvrons sans attendre le détail des formules qui sont proposées.

IONOS, des solutions d’hébergement web pour tous les besoins

Nous avons d’abord le pack Essential, proposé à 2,40 euros mensuels pendant 6 mois puis à 3,60 euros par mois. Il est pratique et abordable pour un site web simple, fournissant jusqu’à 50 Go d’espace de stockage et 5 bases de données MySQL, chacune d’entre elles pouvant atteindre 2 Go de stockage SSD.

Pour aller plus loin, le pack Pro se destine plus à des sites web dynamiques. Une offre spéciale sur cette formule permet de faire baisser les coûts à seulement 1,20 euro par mois pendant un an, puis 9,60 euros mensuels. L’espace web augmente à 100 Go et 100 bases de données peuvent être constituées. Vous améliorez aussi la capacité de traitement des requêtes des utilisateurs grâce à l’allocation de plus de ressources côté serveur, avec la RAM qui peut grimper jusqu’à 2,5 Go, la limite de mémoire PHP jusqu’à 512 Mo (la quantité maximale de mémoire qu’un script de votre site peut utiliser) et de quoi exécuter jusqu’à 17 processus en simultané. Les performances et la vitesse d’un site sont importantes car bien des utilisateurs préfèrent abandonner la navigation que de naviguer sur une page lente.

Le pack Expert, recommandé pour les sites d’entreprise, coûte 6 euros par mois les 6 premiers mois, et est facturé par la suite 12 euros le mois. L’espace de stockage passe à 250 Go et le nombre de bases de données à 250. Les performances du site sont aussi nettement augmentées : jusqu’à 6 Go de RAM, 640 Mo de limite de mémoire PHP et les ressources pour exécuter jusqu’à 22 processus simultanés.

Le pack Premium est le plus haut de gamme proposé, à 8,40 euros les 6 premiers mois puis 15,60 euros mensuels. Avec cette formule, IONOS double l’espace de stockage (500 Go) et le volume maximal des bases de données (jusqu’à 500) et augmente encore les performances du site web avec jusqu’à 9 Go de RAM, 640 Mo de limite de mémoire PHP et des ressources pour exécuter jusqu’à 27 processus à la fois. Une fonctionnalité supplémentaire est également incluse avec ce pack : le Content Delivery Network. Là encore, il s’agit de booster les performances du site, qui est mis en cache et distribué dans plus de 150 data centers à travers le monde. Un utilisateur se connectera automatiquement au serveur le plus proche de lui afin de réduire la latence et les temps de chargement.

Ajoutons que pour toutes ces offres, vous bénéficiez également d’une boîte mail professionnelle avec un espace de stockage de 2 Go et filtre anti-spam. Un nom de domaine est également inclus la première année, avec un large choix d’extensions : .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz et .online.

Des prestations haut de gamme

Toutes les formules donnent accès à une large sélection de plugins permettant de personnaliser son site internet et de proposer des fonctionnalités enrichies à ses utilisateurs. Les extensions sont disponibles sans surcoût et sans limite. Parmi les applications proposées, nous avons des références du secteur avec WordPress, Joomla!, Drupal, PrestaShop, TYPO3 ou encore Koken.

En plus de toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus, IONOS s’engage à fournir pour chaque site le meilleur de ses technologies. Le protocole HTTP/2 avec multiplexage et compression d’en-têtes octroie des temps de chargement plus rapides, alors que la compatibilité avec la dernière version de PHP permet d’améliorer la vitesse et la sûreté de vos pages (notez que le support prolongé des anciennes versions PHP est tout de même assuré).

La sécurité, justement, figure dans les priorités de l’hébergeur. Il a mis en place un système de sauvegarde automatique des données jusqu’à 6 jours en arrière et de restauration afin de garantir que des documents perdus ou supprimés puissent facilement être retrouvés. Est également octroyée une protection contre les attaques par déni de service (DDoS). Populaires chez les pirates, ces dernières consistent à envoyer un très grand nombre de requêtes vers votre site afin de faire tomber le serveur et le rendre indisponible, d’où l’importance de se prémunir contre ce genre de menaces.

Quel que soit le pack choisi, vous profitez aussi du certificat SSL Wildcard, qui permet de sécuriser les échanges de données entre un serveur et un client pour le domaine ainsi que dans les sous-domaines. A partir du pack Expert, vient s’ajouter une couche de sécurité supplémentaire avec la protection anti-malware SiteLock, un scanner qui analyse vos pages web à la recherche de virus et agit comme un bouclier en temps réel contre les menaces. Il faut également souligner l’aspect pratique de recourir à IONOS, qui propose une interface utilisateur claire et limpide, à la portée de n’importe qui. Une application mobile donne même la possibilité de gérer ses produits et factures en toute simplicité et à tout moment.

Cet article est une publication sponsorisée par IONOS.