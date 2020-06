Hitman : Absolution est à récupérer gratuitement sur GOG

Ce week-end s’annonce chargé sur le plan vidéoludique. Ubisoft vous permet d’essayer gratuitement son Rainbow Six Siege pendant quelques jours et l’Epic Games Store offre ARK : Survival Evolved et Samurai Shodown Neo-Geo Collection. Au tour de la plateforme GOG de se montrer généreuse. Celle-ci propose d’acquérir gratuitement une copie de Hitman : Absolution jusqu’à lundi prochain.

Le soft édité par Io-Interactive est sorti le 20 novembre 2012. Il coûte 20 euros hors promotion. Comme les autres opus de la série, laquelle existe depuis 2000, il s’agit d’un jeu d’action-aventure et d’infiltration qui se déroule en vue à la troisième personne. Selon le descriptif, « Hitman : Absolution suit l’Agent 47 pendant l’exécution du contrat le plus personnel qu’il ait eu à ce jour. Trahi par l’Agence et traqué par la police, l’Agent 47 se retrouve au cœur d’un monde perverti et corrompu, à la recherche de la vérité et de la rédemption ».

Une configuration minimale datée

En ce qui concerne les exigences matérielles, elles n’ont bien entendu pas de quoi effrayer un PC moderne. La configuration minimale mentionne un processeur double cœur et une carte NVIDIA 8600 ou équivalent AMD. Seulement 2 Go de RAM suffisent. Enfin, pour l’espace disque, le jeu occupe 24 Go.

Pour obtenir Hitman : Absolution, rendez-vous sur GOG.