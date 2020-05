HP lance l’Omen 27i, un 27 pouces avec dalle IPS à 165 Hz

Il est compatible NVIDIA G-Sync et atteint une définition de 2560 x 1440 pixels.

HP ajoute un nouveau moniteur dans sa série Omen. Baptisé Omen 27i, c’est un modèle 27 pouces armé d’une dalle IPS avec une définition de 2560 x 1440 pixels (QHD).

Il offre un temps de réponse de 1 ms gris à gris et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. L’écran couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le rapport de contraste typique est de 1000:1 et la luminosité maximale de 350 cd/m².

Un DisplayPort 1.2 et un HDMI 2.0

Cet Omen 27i bénéficie d’une compatibilité NVIDIA G-Sync. Niveau ergonomie, il permet un réglage de la hauteur sur 130 mm, ainsi qu’un pivot et une inclinaison de -5 à +20 degrés. La connectique se compose d’un DisplayPort 1.2, d’un port HDMI 2.0, de trois ports USB 3.0 et du jack audio. La garantie est d’un an. Quant au tarif, il est de 559 euros.