HP lance ses SSD S750 avec mémoire flash NAND 3D 96 couches

Trois capacités : 256 Go, 512 Go et 1 To.

HP dévoile sa gamme de SSD S750 au format 2,5 pouces. Disponibles en capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, ils utilisent une interface SATA III. Ces SSD embarquent un contrôleur SMI et de la mémoire flash NAND 3D 96 couches.

Les vitesses lecture et d’écriture séquentielles sont de respectivement 560 Mo/s et 520 Mo/s dans les trois cas. En matière de lecture et d’écriture aléatoires, le SSD de 1 To montre jusqu’à 74 000 / 80 000 IOPS ; celui de 512 Go jusqu’à 90 000 / 89 000 IOPS ; celui de 256 Go, jusqu’à 55 000 / 79 000 IOPS.

De 650 à 160 TBW d’endurance

Pour l’endurance, les valeurs sont de 650, 320 et 160 TBW selon la capacité. HP n’a pas divulgué les tarifs. La société n’a pas révélé les prix, ces derniers variant selon les pays.