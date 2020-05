Huawei pourrait lancer des PC pour le marché chinois dès cette année

Il y a quelques mois, le gouvernement chinois a lancé son programme 3-5-2. L’objectif : se débarrasser de tout le « matériel étranger » dans les administrations, en partie pour des raisons de sécurité. Chaque chiffre correspond aux objectifs de remplacement du matériel. Soit 30 % d’ici la fin 2020, 50 % de plus d’ici la fin 2021, et les 20 % restants d’ici la fin 2022. Dans ce contexte, le pays s’appuie sur ses entreprises, notamment le fondeur SMIC, le fabricant de processeurs Zhaoxin ou encore Huawei. Cette société, dont les derniers smartphones sont privés des services Google, élabore son propre système d’exploitation, baptisé HarmonyOS. On pourrait le retrouver très prochainement sur des PC personnalisés, d’abord destinés aux consommateurs chinois.

C’est en tout cas l’information communiquée par un utilisateur sur le réseau Weibo, reprise par Huawei Central. Concrètement, HarmonyOS 2.0 arriverait en 2020 sur les ordinateurs destinés à un usage domestique.

Le processeur KX-U6780A de l’entreprise chinoise Zhaoxin testé en applicatif et en jeu

Un OS et une carte Kunpeng

Sur le plan matériel, Huawei envisage d’utiliser sa carte Kunpeng existante. Pour information, celle-ci embarque un processeur Kunpeng 920 muni de 4 cœurs / 8 threads qui fonctionnent à une fréquence de 2,6 GHz. Elle propose quatre emplacements mémoire DDR4-2400, pour une capacité maximale de 64 Go. Il y a également un slot PCIe 3.0 x16, un PCIe 3.0 x4 et un PCIe 3.0 x1. Pour le stockage, six emplacements SATA III et deux M.2. Quatre ports USB 3.0 et quatre autres en USB 2.0 sont également présents. Enfin, pour la connectique réseau, il y a une sortie GbE et une sortie optique. On ignore la date de sortie précise de ce genre de machines, mais elles débarqueraient avant la fin d’année 2020.

Huawei va migrer sa production en 14 nm de TSMC vers SMIC