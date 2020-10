HyperX : des claviers de qualité pour les gamers exigeants

HyperX est un équipementier bien connu des gamers : casques, souris, solutions de stockage, barrettes de RAM… tout ce dont a besoin un amateur de jeu vidéo. Mais aujourd’hui, ce sont leurs claviers qui nous intéressent tout particulièrement.

HyperX Alloy Origins : le clavier mécanique compact

Le clavier HyperX Alloy Origins est équipé d’interrupteurs mécaniques conçus pour offrir le meilleur équilibre entre réactivité et précision. Grâce à la proximité des touches et à une force d’actionnement faible, il permet une course de frappe très courte pour optimiser l’efficacité. Ils sont aussi durables puisque chaque interrupteur peut être actionné 80 millions de fois chacun sans ressentir de perte de qualité. Pour un confort maximal, le fabricant a prévu un réglage du clavier à deux niveaux selon trois angles (3, 7°,11°).

Le HyperX Alloy Origins propose également des effets lumineux RGB dynamiques. Ceux-ci peuvent être personnalisés à la touche près grâce au logiciel HyperX NGENUITY. De quoi composer une expérience RGB unique. Ce même programme donne également la possibilité de paramétrer des macros. Trois profils peuvent être enregistrés.

L’appareil se distingue aussi dans sa conception et son design avec un boîtier en aluminium résistant (destiné à l’aviation) qui garantit la stabilité du clavier, même lorsque l’action s’intensifie. Il est des plus pratiques à transporter grâce à son format compact (44,25 x 13,25 centimètres) et son câble amovible, ce qui en fait une solution idéale pour les joueurs amenés à se déplacer fréquemment. Le HyperX Alloy Origins est disponible au prix de 119,99 euros chez Fnac.

HyperX Alloy Elite 2 : un clavier mécanique hautement premium

HyperX est allé encore plus loin dans le haut de gamme avec son Alloy Elite 2. Celui-ci est aussi doté d’interrupteurs mécaniques, mais cette fois avec des touches HyperX Pudding ABS translucides qui offrent une meilleure luminosité. On retrouve également des fonctions dédiées au multimédia, avec notamment la présence de touches pour le contrôle de la lecture, l’activation du mode jeu ou le changement de profils, ainsi qu’une imposante molette de réglage du volume bien pratique. Un produit qui s’adresse non seulement aux joueurs qui désirent ce qu’il se fait de mieux, mais aussi aux créateurs de contenus (vidéastes, monteurs, streamers…)

Les effets lumineux RGB dynamiques peuvent être personnalisés à l’aide du logiciel HyperX NGENUITY. Petite touche d’attention supplémentaire : une barre lumineuse exclusive HyperX est intégrée au clavier pour un rendu encore plus impressionnant.

Le cadre en acier rigide offre une solidité à toute épreuve et permet au clavier de rester bien en place même quand le rythme du jeu s’accélère. A noter la bonne idée de HyperX, qui a ajouté un port USB 2.0 pass-through supplémentaire pour les besoins de multitasking. Pour compléter cet alléchant tableau, l’Alloy Elite 2 propose aussi des fonctions N-key Rollover intégrales et un anti-ghosting 100%. Le HyperX Alloy Elite 2 est disponible au tarif de 159,99 euros chez Fnac.

HyperX Alloy Core RGB : le clavier gaming petit budget

HyperX pense aussi aux joueurs disposant d’un budget plus serré avec son Alloy Core RGB. Il se distingue par ses touches silencieuses avec sensation tactile pour un meilleur confort des oreilles et des doigts. Réactives, elles offrent une frappe à la fois précise et rapide. Elles supportent les fonctions anti-ghosting et key rollover, indispensables aux yeux de bien des gamers.

Six effets lumineux RGB préprogrammés sont proposés sur ce clavier : Cycle de couleurs, Onde de spectre, Respiration, Fixe, 5 zones (comme sur l’image ci-dessus) et Aurore. Un bouton en haut à gauche permet de passer simplement d’un effet à l’autre pour varier les plaisirs. Les boutons situés à côté donnent la possibilité de régler la luminosité et d’activer le mode jeu. De l’autre côté à droite, on retrouve des touches multimédias permettant de régler le volume, de mettre le contenu en pause, de passer à la piste précédente ou suivante…

En ce qui concerne la conception, le HyperX Alloy Core RGB mise sur une structure rigide en plastique renforcée, résistante aux éclaboussures et aux renversements de liquide (jusqu’à 120ml). Son câble tressé accroît son esthétisme ainsi que sa durabilité. Nous apprécions également le mode de verrouillage du clavier, qui permet de le désactiver sans toutefois mettre son ordinateur en veille. Le HyperX Alloy Core RGB est disponible pour 59,99 euros chez Fnac.

Cet article est une publication sponsorisée par HyperX.