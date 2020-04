Imperator : Rome est jouable gratuitement jusqu’à dimanche

Dernière création de type grande stratégie du studio Paradox, le jeu Imperator : Rome est accessible gratuitement sur Steam pendant quelques jours. Un bon moyen de tester ce titre sorti en avril 2019. Toutefois, si l’on se fie aux critiques des joueurs sur la plateforme, celui-ci n’est pas irréprochable. Les utilisateurs pointent notamment une interface capricieuse.

Comme son nom le laisse apparaître, Imperator : Rome se « déroule durant les siècles tumultueux entre les empires orientaux des Diadoques, les successeurs d’Alexandre le Grand, et la fondation de l’Empire romain ». Il vous propose de diriger un peuple en gérant son développement, que ce soit sur les plans économique ou militaire.

Des exigences matérielles modestes

En ce qui concerne la configuration minimale requise, pas trop d’inquiétude à avoir. Il faut comment souvent un système d’exploitation 64 bits. Pour le processeur, un Intel Core i3-550 ou AMD Phenom II X6 1055T suffit. Pour la carte graphique, une NVIDIA GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 6970. Le jeu n’est pas non plus gourmand en mémoire vive puisqu’il se contente de 4 Go, ni en espace disque avec son poids à peine supérieur à 3 Go.

Enfin, dans le cas où cet Imperator : Rome vous plairait, il bénéficie d’une réduction de 50 % jusqu’au 6 avril. Ainsi, son tarif est provisoirement de 20 euros.