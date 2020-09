Intel ajoute deux processeurs à sa gamme Comet Lake-H

La semaine dernière, bien remplie par les annonces autour des cartes Ampere de NVIDIA, Intel a discrètement ajouté deux processeurs à sa gamme Comet Lake-H lancée en avril dernier. Les nouveaux arrivants sont les Core i5-10200H et Core i7-10870H.

Le premier embarque 4 cœurs / 8 threads. Moins véloce que le Core i5-10300H (2,5 GHz et 4,5 GHz), ses fréquences sont de 2,4 GHz (base) et 4,1 GHz (Boost). Il a 8 Mo de cache, et un TDP de 45 W. Le deuxième s’arme de 8 cœurs / 16 threads et affiche des fréquences de 2,2 GHz (base) et 5 GHz, soit un peu moins que celles du Core i7-10875H (2,3 GHz et 5,1 GHz). Sa quantité de cache est de 16 Mo. Le TDP est toujours de 45 W.

Intel confirme l’existence des processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs

Une gamme populaire

Le Core i5-10200H a un prix de vente recommandé de 250 dollars, comme le Core i5-10300H. Intel n’a pas dévoilé le prix du Core i7-10870H. Il se situe entre le Core i7-10875H (8 cœurs) et Core i7-10850H (6 cœurs) vendus respectivement 450 et 395 dollars.

Selon certains observateurs, Intel aurait décidé d’ajouter ces deux références pour étoffer son offre face à une demande importante. Rappelons que les processeur Comet Lake-H sont gravés en 14 nm contrairement aux récents Tiger Lake, pour ultrabooks, qui bénéficient d’une gravure en 10 nm.

Source : Tom’s Hardware US