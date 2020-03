Intel complète sa gamme Ice Lake-U avec trois nouvelles références

Un Core i7 et un Core i5 avec 4 cœurs / 8 threads, et un Core i3 avec 2 cœurs / 4 threads.

Intel s’apprête à ajouter trois processeurs à sa gamme Ice Lake série U, jusqu’à présent composée de six modèles. Les nouveaux venus se nomment Core i7-1060NG7, Core i5-1030NG7 et Core i3-1000NG4. Toujours basés sur l’architecture Sunny Cove, les deux premiers embarquent quatre cœurs et huit threads et ont un TDP de 10W. Le Core i3 se limite quant à lui à deux cœurs et quatre threads, pour un TDP de 9W.

Le Core i7 est le plus véloce des trois processeurs, avec des fréquences de 1,2 et 3,8 GHz (Base / Boost). En outre, il a un cache L3 de de 8 Mo, contre 6 et 4 Mo pour les Core i5 et i3 respectivement.

LPDDR4-3733 en dual channel

Toutes ces puces prennent en charge de la mémoire LPDDR4-3733 en dual channel. Le tableau ci-dessous synthétise les informations divulguées. Sortie prévue au deuxième trimestre.

Processeur i7-1060NG7 i5-1030NG7 i3-1000NG4 Nombre de cœurs / threads 4 / 8 4 / 8 2 / 4 Fréquence de base 1,2 GHz 1,1 GHz 1,1 GHz Fréquence max Turbo 3,8 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz Cache L3 8 Mo 6 Mo 4 Mo Fréquence de base iGPU 300 MHz 300 MHz 300 MHz Fréquence max iGPU 1,1 GHz 1,05 GHz 900 MHz TDP 10W 10W 9W

Source : TechPowerUp