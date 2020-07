Intel : de surprenants processeurs Comet Lake-S ‘KA’ listés chez un revendeur

En avril dernier, Intel a dévoilé sa gamme de processeurs Comet Lake-S. Il y a quelques jours, des informations selon lesquelles l’entreprise ajouterait à cette série un Core i9-10850K et deux Celeron dopés en mémoire cache L3 ont fuité. Voici maintenant de drôles de nouveaux venus : des processeurs estampillés « KA ».

Jusqu’ici, on connaissait le suffixe « K » pour désigner les puces déverrouillées, et le suffixe « F » pour celles dépourvues d’iGPU. En revanche on ignore ce que veut dire « KA ». Un revendeur lituanien, PigiauNerasi, a pourtant listé quatre modèles : les Core i9-10900KA, Core i9-10850KA, Core i9-10700KA et Core i9-10600KA.

Rocket Lake-S : des Core i7 avec 8 cœurs / 12 threads ?

Commercialisée à partir du 9 août

Selon certains, il pourrait s’agir de processeurs dont la fréquence Boost n’atteint pas les spécifications d’Intel. Cette hypothèse provient du fait que le détaillant ne précise malheureusement pas cette valeur. On a toutefois droit à des tarifs, recensés dans le tableau ci-dessous.

Processeur Numéro de série Fréquence de base (GHz) Cache L3 (Mo) Prix Core i9-10900KA BX8070110900KA 3,7 20 525 € Core i9-10850KA BX8070110850KA 3,6 20 485 € Core i9-10700KA BX8070110700KA 3,8 16 408 € Core i9-10600KA BX8070110600KA 4,1 12 278 €

Les prix sont très similaires à ceux pratiqués pour les Core i9 et i7 « F » : celui du Core i9-10900KA correspond approximativement à celui du Core i9-10900K, celui du Core i9-10850KA à celui du Core i9-10850K ; idem pour les tarifs des Core i9-10700KA et Core i9-10600KA qui correspondent à ceux des Core i7-10700K et Core i5-10600K respectivement.

Ces données sont à prendre avec des pincettes, mais selon PigiauNerasi, ces modèles seront en vente dès le 9 août prochain.

Source : Tom’s Hardware US