Intel devrait présenter sa gamme Comet Lake-S le 30 avril

En début de mois, des sources estimaient la date de lancement des processeurs Comet Lake-S entre le 13 avril et le 26 juin. On a désormais des informations plus précises. Intel annoncerait sa 10e génération de processeurs le 30 avril prochain.

C’est en tout cas ce que pense savoir le site El Chapuzas Informatico. Le lancement aurait lieu dans les semaines suivantes, puisque la fin de l’embargo sur les tests serait programmée en mai. Notez que l’on dispose de supposés tarifs en euros pour toute la gamme Comet Lake-S depuis plusieurs semaines.

Comet Lake-H le 2 avril

Le mois de mai devrait aussi voir arriver les premiers tests de cartes mères série 400 sur chipset Z490. Rappelons que les puces Comet Lake-S utilisent un nouveau socket, le LGA1200. En outre, cette série de processeurs de 10e génération est synonyme d’Hyper Threading pour tous, à l’exception des Celeron.

Par ailleurs, en ce qui concerne les processeurs Comet Lake-H, pour les ordinateurs portables, on s’attend à ce qu’Intel les présente dans quelques jours : le 2 avril.