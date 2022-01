Intel expose son NUC 12 Extreme Dragon Canyon

Lundi, un cliché du prochain NUC d’Intel, le NUC 12 Extreme, nom de code Dragon Canyon (et non Serpent Canyon comme nous l’écrivions), exposait un socket LGA1700. Dans une vidéo, Cassandra Bodzak, responsable marketing chez Intel, a montré les entrailles de ce NUC 12 Extreme et ainsi levé tout doute à ce sujet (à partir de la cinquième minute environ).

Si les anciens NUC héritaient de socket BGA, Dragon Canyon a bien droit à un socket LGA1700. Il peut ainsi héberger n’importe quelle puce Alder Lake, voire Raptor Lake dans quelques mois, dans la limite d’un TDP de 65 W.

Jusqu’à 64 Go de DDR4

À l’instar du NUC 11 Extreme Beast Canyon, le NUC 12 autorisera certainement l’ajout d’une carte graphique dédiée. Il peut aussi héberger deux barrettes de DDR4-3200 (jusqu’à 64 Go) et jusqu’à trois périphériques PCIe 4.0 M.2. Il propose à l’évidence un port 10 GbE, des ports Thunderbolt 4 et USB 3.2 Gen2 ; prend en charge le Wi-Fi 6E. Il devrait sortir en mai 2022.