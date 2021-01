Intel lance quatre processeurs Tiger Lake vPro

Outre trois nouveaux processeurs mobiles dans la gamme Tiger Lake H35, Intel a profité du CES 2021 pour introduire des puces Tiger Lake de type vPro. Elles sont quatre : les Core i7-1186G7 et Core i5-1145G7, qui ont des TDP configurables entre 12 et 28 watts, et les Core i7-1180G7 et Core i5-1140G7, dont les TDP peuvent être réglés entre 7 et 15 watts. Cela devrait permettre à ces deux dernières puces d’intégrer des machines refroidies de manière passive.

Dans tous les cas, les quatre processeurs s’arment de 4 cœurs / 8 threads. Les Core i7 ont 12 Mo de Smart Cache, contre 8 Mo pour les Core i5. Ils profitent aussi de plus d’unités d’exécution pour leur iGPU, avec 96 UE contre 80 UE. Le Core i7-1185G7 est capable de monter à 4,8 GHz sur un seul de ses cœurs.

Intel détaille sa gamme Rocket Lake-S : le Core i9-11900K annoncé supérieur au Ryzen 9 5900X dans les jeux

Caractéristiques et benchmarks

Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques de cette gamme Tiger Lake vPro.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost sur un cœur Fréquence Boost sur tous les cœurs Smart Cache TDP Unités d’exécution Fréquence maximale iGPU Support mémoire i7-1185G7 4C/8T 3,0 GHz 4,8 GHz 4,3 GHz 12 Mo 12 – 28W 96 1,35 GHz LPDDR4x-4266 i7-1145G7 4C/8T 2,6 GHz 4,4 GHz 4,0 GHz 8 Mo 12 – 28W 80 1,3 GHz LPDDR4x-4266 i7-1180G7 4C/8T 1,3 GHz 4,6 GHz 3,7 GHz 12 Mo 7 – 15W 96 1,1 GHz LPDDR4x-4266 i5-1140G7 4C/8T 1,1 GHz 4,2 GHz 3,5 GHz 8 Mo 7 – 15W 80 1,1 GHz LPDDR4x-4266

Pour témoigner de l’amélioration des performances, Intel compare le Core i7-1185G7 aux Core i7-1185G7 et Ryzen 7 Pro 4750U dans différents scénarios.