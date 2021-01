Intel lance son NUC 11 Phantom Canyon

Intel a mis à jour ses appareils NUC (Next Unit of Computing) avec une nouvelle génération baptisée Phantom Canyon. Celle-ci succède à Hades Canyon, une gamme lancée en 2018.

Ces NUC 11 mesure 221 × 142 × 42 mm. Il renferme un processeur Intel Tiger Lake, le Core i7-1165G7. Cette puce 4 cœurs / 8 threads est gravée en 10 nm SuperFin. Elle bénéficie de 12 Mo de cache. Son PDT peut atteindre 28 W, ce qui permet au processeur d’atteindre une fréquence de base de 2,8 GHz et une fréquence Turbo de 4,7 GHz. Bien que la puce hérite d’un GPU Iris Xe Graphics avec 96 unités d’exécution, Intel la fait collaborer avec une carte graphique dédiée au sein de son NUC Phantom Canyon ; en l’occurrence, une GeForce RTX 2060 dotée de 6 Go de VRAM (GDDR6). La machine préconstruite embarque également 16 Go de mémoire DDR4-3200 et un SSD Intel Optane H10 (32 Go + 512 Go).

Deux ports Thunderbolt 4.0

En matière de connectivité, ce NUC propose du Wi-Fi 6 (AX201) et du Bluetooth 5. Il a deux nombreux ports, dont un port 2,5 GbE, deux ports Thunderbolt 4.0, un port HDMI 2.0b, un DisplayPort 1.4 ; il est possible de faire fonctionner quatre écrans en tout. Sont aussi présents un lecteur de carte SD et six ports USB 3.1 Gen2.

Source : Intel