Intel lancera ses processeurs Ice Lake-SP le 6 avril

Ils seront les stars d’un évènement intitulé « How Wonderful Gets Done 2021 ».

Récemment, HPE (Hewlett Packard Enterprise) a listé par inadvertance les processeurs Ice Lake-SP, dont un modèle 40 cœurs ; Intel les présentera officiellement le 6 avril prochain. L’entreprise a annoncé un évènement « How Wonderful Gets Done 2021 » à cette date. Vous pourrez suivre celui-ci en direct à 16h CET.

La page consacrée à cet évènement indique que nous assisterons au « lancement des derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (nom de code » Ice Lake« ) et des derniers ajouts à la gamme de matériels et logiciels Intel destinés aux centres de données, aux réseaux 5G et aux infrastructures périphériques intelligentes ».

Les rivaux des EPYC 7003 d’AMD

Ces processeurs Ice Lake-SP seront la réponse d’Intel aux EPYC 7003 d’AMD. Selon de précédentes fuites, ils bénéficient d’une gravure en 10 nm, prennent en charge huit canaux de mémoire DDR4-3200 et 64 lignes PCIe 4.0.