Intel : les processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs arriveront début 2021

Les premières puces en 10 nm d’Intel à plus de 4 cœurs.

Les puces Tiger Lake-U d’Intel font régulièrement parler d’elles ces derniers mois, et Intel pourrait les présenter officiellement le 2 septembre prochain. Ces variantes basse consommation embarquent 4 cœurs maximum. Des versions 8 cœurs devraient toutefois voir le jour dans la gamme Tiger Lake-H au cours du premier trimestre 2021. Il s’agira ainsi des premiers processeurs à 8 cœurs en 10 nm de la firme.

Cette information émane d’une note de service de l’équipementier Compal, lequel fournit notamment des entreprises comme Acer. Elle a récemment été repérée par momomo_us.

Une plateforme Rocket Lake-S avec du PCIe 4.0 découverte sur SiSoftware

Des TDP de 35-45 W

À l’instar des autres puces de série H, cette gamme de processeurs devrait avoir des TDP compris entre 35 et 45 W. On retrouvera ainsi ces puces dans des PC portables avec des formats plus imposants que celui des ultrabooks auxquels se destinent les Tiger Lake-U.

Enfin, rappelons que pour les PC fixes, les premiers processeurs Intel gravés en 10 nm n’arriveront qu’avec la gamme Alder Lake-S. Ces derniers s’appuieront sur une conception hybride de type big.LITTLE combinant jusqu’à 16 cœurs.