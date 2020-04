Intel prépare le bundle ‘Accelerate Your Game’ avec notamment Halo Wars 2 et Gears Tactics

Un bundle avec des jeux et des logiciels pour accompagner la sortie des puces Comet Lake-S ?

Offrir un bundle lors de l’achat d’une carte graphique est une pratique très courante, avec par exemple le bundle « Raise the Game » chez AMD ou le bundle « Super Fast Supernatural » chez NVIDIA. Intel a bien l’intention de lancer prochainement le sien, pour les processeurs, intitulé « Accelerate Your Game ».

Il concernera toutes les personnes faisant l’acquisition d’un processeur Intel Core i5 ou supérieur et durera jusqu’au 30 septembre 2020. Forcément, on imagine qu’il accompagnera l’annonce des processeurs de 10e génération de l’entreprise, les Comet Lake-S. La présentation de cette gamme est prévue à la fin du mois.

Aussi VideoStudio Pro 2019 et Corel Painters Essentials 7

Le bundle concerne des jeux mais aussi des logiciels. À savoir : Halo Wars 2, Dungeons 3, Hitman 2, Gears Tactics, VideoStudio Pro 2019, Corel Painters Essentials 7, un DLC pour The Cycle et pour World of Tanks ainsi qu’un mois offert à Origin Access. Intel devrait l’officialiser dans les prochains jours. Reste maintenant à savoir les produits octroyés selon le processeur acquis.

