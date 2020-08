Intel programme déjà la fin de vie de son SSD 665p

Après avoir passé ses processeurs Skylake-X et ses puces Gemini Lake en statut EoL (End of Life) en juillet dernier, Intel fait subir le même traitement à un autre de ses produits. Cette fois, la victime est un SSD. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du 665p, le successeur du 660p. Pourtant, ce modèle n’est commercialisé que depuis novembre dernier.

Rappelons que ce SSD 665p s’appuie sur de la mémoire flash NAND 3D QLC 96 couches. Le 660p se contente de mémoire flash NAND 3D QLC 64 couches. Sa fin de vie programmée laisse à penser qu’Intel prépare le terrain pour un SSD avec de la mémoire 144 couches.

Intel : les processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs arriveront début 2021

Dernières commandes avant le 31 janvier 2021

La fiche PCN (Product Change Notification) indique que les commandes prendront fin le 31 janvier 2021. Les expéditions s’achèveront le 30 avril 2021.