Intel ressuscite son modèle tick-tock

En 2016, Intel abandonnait son modèle tick-tock, lequel marquait le rythme d’une nouvelle gravure tous les deux ans. Le voici de retour pour les nœuds Intel 7 à Intel 18A. Rappelons que dans ce cycle, le Tick représente une nouvelle finesse de gravure et le Tock une refonte de l’architecture utilisant la même finesse que précédemment.

Pour les processeurs grand public actuels à venir, les paires fonctionnant selon le rythme du tick-tock sont Alder Lake / Raptor (Intel 7), Meteor Lake / Arrow Lake (Intel 4), Lunar Lake / possiblement Nova Lake.

Intel fixe le cap jusqu’en 2024 / 2025 pour les processeurs Core et Xeon

Du 10 nm au 1,8 nm

Pour mémoire, en juillet 2021, Intel a procédé aux renommages de ses nœuds de gravure. À l’époque, l’entreprise avait officialisé quatre nœuds : l’Intel 7 (10 nm), l’Intel 4 (7 nm), l’Intel 3, l’Intel 20A (A pour ångström, soit du 2 nm). La société mentionnait également l’Intel 18A sans plus de détail. Logiquement, cela correspond à 1,8 nm. Nous savons désormais que ce nœud de gravure commencera à être employé à partir du second semestre 2024.

Au fil des générations, les processeurs vont adopter une conception MCM à base de tiles mobilisant différents types de gravure. Dans les cas des processeurs Meteor Lake et Arrow Lake par exemple, Intel évoque trois nœuds : l’Intel 4, l’Intel 20A, et un nœud externe d’une finesse de 3 nm.

Petite histoire des processeurs Intel, du 8086 à Cannon Lake

Pour Lunar Lake et sa mystérieuse paire, il est question de l’Intel 18A et de nouveau d’un nœud externe, mais d’une finesse non précisée.

Enfin, rappelons que depuis Broadwell en 2014, toutes les générations de processeurs desktop d’Intel reposaient sur un nœud de gravure de 14 nm (Rocket Lake, Comet Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, Skylake).