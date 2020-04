Intel sortira ses processeurs Comet Lake-S le 27 mai

Après l’annonce des puces Comet Lake-H pour PC portables en début de mois, pour une arrivée sur le marché le 15 avril, du côté d’Intel, on attend désormais la gamme pour PC fixes, baptisée Comet Lake-S. Selon de précédentes informations, l’entreprise doit la présenter le 30 avril. Quant au lancement, il aura lieu le 27 mai.

C’est en tout cas ce qu’avance WCCFTech. Selon le site, les testeurs reçoivent déjà les cartes mères. Pour les processeurs, les expéditions débuteraient à la mi-avril. L’embargo sur les tests sera levé le 27 mai à 13h GMT.

Les Comet Lake-H d’Intel affrontent les APU Renoir d’AMD dans plusieurs benchmarks

Jusqu’à 5,3 GHz

La gamme Comet Lake-S devrait être bien étoffée, avec une bonne vingtaine de modèles, du Celeron au Core i9. Hier, on a découvert que le meilleur Core i9 avait une fréquence de 5,3 GHz, le meilleur Core i7 de 5,1 GHz et le meilleur Core i5 de 4,8 GHz. Enfin, en attendant des examens plus fiables et approfondis, des premiers tests sur des échantillons techniques sont disponibles ici. Ils montrent notamment qu’en milieu de gamme, les Core i5 pourraient avoir quelques difficultés face au Ryzen 5 3600X d’AMD.