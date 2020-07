Intel va confier une partie de la production de ses GPU Xe à TSMC

Toujours bloqué au 14 nm, Intel a du mal avec le 10 nm, et on a appris que l’entreprise était aussi en en difficulté sur le 7 nm. Une situation qui devient critique et qui pourrait contraindre Intel à prendre une décision inédite : externaliser sa production. En l’occurrence, auprès de TSMC selon de précédentes informations. De toutes nouvelles fuites en provenance du ChinaTime confirment cette hypothèse.

Dans un document, relayé par chiakokhua sur Twitter, on découvre qu’Intel confierait la production de ses GPU Intel Xe, et peut-être de certains CPU, au fondeur taïwanais.

TSMC est désormais le plus puissant fabricant de semiconducteurs au monde

Production de masse en 2021, en N7P, N7+ ou N6 ?

Apparemment, Intel aurait déjà conclu un accord avec TSMC. En revanche, le nœud exact reste incertain. Il s’agit soit du N7P, soit du N7+, voire du N6. La production de masse débuterait en 2021.

TSMC, qui ne fournira plus de puces à Huawei à partir du 15 septembre, semble donc ne pas avoir eu besoin de beaucoup de temps pour dénicher de nouveaux clients. Le fondeur travaillait déjà avec AMD pour ses CPU et GPU. Il produirait également une partie des GPU Ampere de NVIDIA, bien qu’il soit aussi question de cartes gravées en 8 nm par Samsung.