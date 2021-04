Iron Harvest est jouable gratuitement sur Steam ce week-end

Très à la mode au début des années 2000, les jeux de stratégie en temps réel (STR) sont aujourd’hui nettement mois populaires ; par conséquent, rares sont les studios à s’y aventurer. Ce fut quand même le cas de KING Art et Deep Silver l’année dernière, avec Iron Harvest, un titre sorti en septembre 2020. Si vous souhaitez l’essayer plusieurs heures sans avoir à le payer, sachez qu’il est jouable gratuitement sur Steam durant le week-end. Le studio a publié un – très – court trailer pour l’occasion.

Le descriptif présente Iron Harvest comme « un jeu de stratégie en temps réel (RTS) prenant place dans une réalité alternative des années 20, juste après la fin de la Grande Guerre. Le jeu vous donne le contrôle de méchas dieselpunk géants, combinant des campagnes en solo et en coopératif épiques, ainsi que des escarmouches intenses pour les mordus de multijoueur. Iron Harvest est le classique que tous les fans du genre attendaient ».

Un jeu plutôt gourmand

En matière de configuration, cet Iron Harvest est relativement exigeant. Il nécessite au minimum une machine sous Windows 10 x64 équipée d’un processeur Intel Core i5-4460 ou équivalent AMD ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou équivalent AMD avec 4 Go de VRAM ; de 8 Go de RAM ; de 30 Go d’espace disque.

La configuration recommandée va taper dans de l’Intel Core i7-8700K ou équivalent AMD ; GeForce RTX 2060 ou équivalent AMD ; 16 Go de RAM.

Jusqu’au 3 mai, Steam applique un rabais de 50 % sur le tarif habituel du titre. Ainsi, à la fin du week-end gratuit, vous devrez débourser 25 euros pour conserver le jeu de base ; 35 euros pour obtenir sa version Deluxe.

