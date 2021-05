Ivacy : Netflix, Disney+… Libérez l’accès à vos plateformes vidéo préférées grâce à un VPN ultra performant pour à peine plus de 2 euros par mois

Pendant encore quelques heures, bénéficiez d’un prix défiant toute concurrence pour vous abonner à cette solution VPN complète. Pour seulement 1,10 euro par mois pendant 5 ans, soit au total 66,48 euros, vous profiterez d’un accès au catalogue international de vos plateformes vidéo de prédilection comme Netflix, Disney+, Hulu et la BBC.

Connue et reconnue sur le marché des VPN depuis une dizaine d’années, la société Ivacy propose un système de protection performant et très complet, compatible avec les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, etc.). Bonne nouvelle, ce spécialiste met aujourd’hui à portée de toutes les bourses son savoir-faire en matière de VPN.

Pour une utilisation jusqu’à 10 terminaux en simultané qu’il s’agisse d’ordinateurs, de smartphones ou de tablettes, le prix de ce service VPN bénéficie actuellement d’une réduction de 87% pour toute souscription d’une durée 5 ans. Il ne coûte donc que 1,10 euro par mois, soit un montant de 66,48 euros au total sur cette période. Prenez garde à ne pas laisser passer cette offre limitée dans le temps ! Et pour ne rien gâcher, sachez qu’elle est assortie d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours.

Accédez au contenu des plateformes de streaming partout dans le monde

Loin d’être un nouveau venu sur le marché, le VPN d’Ivacy s’est construit et amélioré au fil des années pour aboutir à une offre complète, accompagnée de hautes performances en termes de rapidité et de sécurité, auxquelles d’autres services ne peuvent prétendre. Il répond notamment aux attentes principales des utilisateurs de VPN en quête d’une solution pour accéder facilement aux plateformes de streaming habituellement réservées à d’autres publics que le français.

Ainsi, Ivacy permet de débloquer Disney +, Hulu, la BBC mais aussi six régions Netflix en plus de la France et pas des moindres : les Etats-Unis, le Japon, le Royaume Uni, l’Australie, l’Allemagne et le Canada. Soit la possibilité de regarder des films et des séries réservées exclusivement à nos voisins plus ou moins lointains, comme par exemples les mangas japonais.

Fort de sa longue expérience, le VPN Ivacy garantit des performances et une fiabilité de haut vol, grâce à ses 3500 serveurs répartis à travers le monde qui assurent un fonctionnement optimal, sans ralentissement. Quel que soit le catalogue auquel l’utilisateur tente d’accéder, Ivacy n’a pas besoin de recourir à la mémoire tampon, assurant une connexion rapide et sans heurts, pour une lecture fluide des contenus. Ivacy se charge, par ailleurs, de déterminer à la volée quel est le serveur qui vous offrira la vitesse de connexion la plus élevée. De quoi profiter pleinement des contenus, sans effectuer de fastidieuses recherches. Ce VPN met par ailleurs à la disposition de ses abonnés une application Kodi dédiée, pour streamer sans risque les émissions et séries TV de son choix. Ceux qui hésitent encore à utiliser un VPN par crainte de voir leur débit internet s’effondrer peuvent se rassurer, cela n’arrivera pas avec celui d’Ivacy !

Mais le rôle du VPN d’Ivacy ne se cantonne pas au déblocage de vos plateformes préférées de streaming. C’est aussi un service qui vous permettra, lors de toute connexion à Internet, de garantir votre anonymat et de sécuriser vos données personnelles, en masquant votre adresse IP. La possibilité d’accéder aux serveurs P2P optimisés par ivacy, sans risquer d’être identifié et en toute sécurité.

Ce service fait appel pour cela aux meilleurs protocoles de sécurité et intègre une protection contre les malwares. Il propose également les fonctions indispensables de Split Tuneling, soit l’utilisation d’un tunnel VPN chiffré pour faire passer tout ou partie de votre trafic Internet, et de Kill Switch, pour interrompre automatiquement la connexion en cas d’arrêt du VPN.

Avec le VPN Ivacy qui assure à ses abonnés une bande passante illimitée en plus d’innombrables services pour seulement 1,10 euro par mois, vous voici confrontés à une offre particulièrement attrayante. Plus que quelques heures pour en profiter, ne la laissez pas passer.

Cet article est une publication sponsorisée par Ivacy.