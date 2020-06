Jeux gratuits : Eye of the Beholder Triology sur GOG, Pathway sur l’Epic Games Store

Voici deux nouveaux jeux à ajouter gratuitement à votre ludothèque : la trilogie Eye of the Beholder et Pathway.

Le premier est à récupérer sur GOG. Soyez toutefois réactif, puisque l’offre expire en fin d’après-midi. Le second se trouve sur l’Epic Games Store. Il est accessible gratuitement jusqu’à jeudi prochain.

Descriptifs et configurations minimales

Eye of the Beholder Triology rassemble trois softs : Eye of The Beholder, Eye of The Beholder II The Legend of Darkmoon et Eye of the Beholder III Assault on Myth Drannor. Des titres sortis respectivement en 1990, 1991 et 1993. Cette série est de type dungeon crawler. Elle propose « un ensemble de jeux de rôle à la première personne et en temps réel ». Au sujet de la configuration minimale, une machine dotée d’un processeur à 1,8 GHz, de 512 Mo de RAM et d’une carte graphique compatible DirectX 7 suffit. Côté espace disque, il faut 2 Go.

Pathway est bien plus récent, puisqu’il est sorti en avril 2019. C’est « un jeu stratégique au tour par tour dans lequel vous allez pouvoir livrer des combats de groupe rapides et passionnants dans l’ambiance « pulp » du début du XXe siècle. Mettez-vous à couvert, contournez l’ennemi et utilisez les capacités de vos hommes à bon escient pour l’emporter ! ». Le soft pèse également 2 Go mais nécessite un processeur dual core à 2 GHz, 8 Go de RAM et une solution graphique Intel HD4000 ou supérieure.

Enfin, sachez qu’une fois l’offre concernant Pathway expirée, l’Epic Games Store proposera deux jeux gratuits. À savoir AER : Mermories of Old et Stranger Things 3 : The Game. La plateforme les offrira du 25 juin au 2 juillet.

