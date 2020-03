Jeux gratuits : Tomb Raider et Lara Croft and the Temple of Osiris à récupérer sur Steam

Entre la sortie de Doom Eternal, et l’Epic Games Store qui offre Watch Dogs et The Stanley Parable, les prochains jours s’annonçaient déjà bien remplis. C’était sans compter sur Steam. La plateforme propose d’acquérir gratuitement Tomb Raider et Lara Croft and the Temple of Osiris.

Vous avez jusqu’au 24 mars à 8 heures pour récupérer vos copies. Toutefois, n’attendez pas trop. En effet, Steam précise que l’offre est « soumise à restrictions » et dure jusqu’à « épuisement des stocks ».

Des jeux de 2013 et 2014

Développé par Crystal Dynamics, Tomb Raider est sorti en 2013. Il s’agit d’un reboot du titre de 1996. Un processeur double-cœur AMD Athlon64 X2 à 2,1 GHz ou Intel Core2 Duo à 1,86 GHz, une carte AMD Radeon HD 2600 XT ou NVIDIA 8600 et 1 Go de RAM suffisent à le faire tourner.

Lui aussi développé par Crystal Dynamics, Lara Croft and the Temple of Osiris est la suite de Lara Croft and the Guardian of Light. Le jeu vous permet notamment de vivre l’aventure avec trois autres compères en coopération. Il impose au minimum un processeur double-cœur à 2 GHz, 4 Go de mémoire et une carte AMD Radeon HD 6000 ou NVIDIA GeForce 500.