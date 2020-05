Jonsbo présente son dissipateur CPU CR-1000 Plus

Jonsbo dévoile un nouveau dissipateur CPU, le CR-1000 Plus. Contrairement au CR-2000, un dissipateur CPU double tour bourré de caloducs et de RGB, on est ici en présence d’un modèle de type tour. Pour la désignation « Plus », elle se justifie par la présence de deux ventilateurs de 120 mm. En effet, le Jonsbo CR-1000 traditionnel se limite à une seul turbine.

Le système de refroidissement repose sur une tour d’ailettes en aluminium. Elle est surmontée d’une plaque supérieure en acier agrémentée d’un logo ARGB. Les quatre caloducs en cuivre ont un diamètre de 6 mm. En tout, ce CR-1000 Plus mesure 128 x 101 x 158 mm et pèse 745 grammes.

De 700 à 1500 tr/min

Les deux ventilateurs de 120 mm ont une vitesse de rotation comprise entre 700 et 1500 tr/min. Leur débit d’air va de 26,1 à 57,35 CFM. Enfin, pour le volume sonore, il est compris entre 20,55 et 31,2 dBA. Ces ventilateurs embarquent des LED ARGB dans leur moyeu. En ce qui concerne la compatibilité, Jonsbo liste les sockets Intel LGA775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 et AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / FM2+. L’entreprise n’a pas dévoilé le tarif de ce CR-1000 Plus, mais à titre indicatif, le CR-1000 coûte environ 25 euros.